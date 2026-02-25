Рейтинг@Mail.ru
Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 25.02.2026 (обновлено: 10:58 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/putin-2076566629.html
Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты
Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты - РИА Новости, 25.02.2026
Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты
Владимир Путин определил кандидатуры сорока россиян, имеющих особые заслуги перед страной и обществом, и предложил им войти в обновленный состав Общественной... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T10:07:00+03:00
2026-02-25T10:58:00+03:00
россия
политика
владимир путин
общественная палата рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:707:2048:1859_1920x0_80_0_0_b73ec14ae16b07f41747e3718c96243e.jpg
https://ria.ru/20251031/putin-2052058147.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:515:2048:2051_1920x0_80_0_0_b9b16b58dfcdd5f1c7e6d60e781ec6a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, политика, владимир путин, общественная палата рф
Россия, Политика, Владимир Путин, Общественная палата РФ
Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты

Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Путин определил кандидатуры сорока россиян, имеющих особые заслуги перед страной и обществом, и предложил им войти в обновленный состав Общественной палаты.
"Президент инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты", — говорится в сообщении Кремля в MAX.
Не менее половины из них представляют некоммерческие организации, защищающие интересы профессиональных и социальных групп. Региональные ОП должны будут выбрать представителя в течение 30 дней.
Общественная палата следит за соблюдением прав и свобод граждан, общественных объединений и других НКО. Она также контролирует деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также обеспечение прав человека в местах принудительного содержания.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Путин поблагодарил Общественную палату за поддержку российской армии
31 октября 2025, 12:37
 
РоссияПолитикаВладимир ПутинОбщественная палата РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала