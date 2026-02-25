Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Путин определил кандидатуры сорока россиян, имеющих особые заслуги перед страной и обществом, и предложил им войти в обновленный состав Общественной палаты.

"Президент инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты", — говорится в сообщении Кремля в MAX

Не менее половины из них представляют некоммерческие организации, защищающие интересы профессиональных и социальных групп. Региональные ОП должны будут выбрать представителя в течение 30 дней.