Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты
2026-02-25T10:07:00+03:00
2026-02-25T10:07:00+03:00
2026-02-25T10:58:00+03:00
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Путин определил кандидатуры сорока россиян, имеющих особые заслуги перед страной и обществом, и предложил им войти в обновленный состав Общественной палаты.
"Президент инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты", — говорится в сообщении Кремля в MAX
.
Не менее половины из них представляют некоммерческие организации, защищающие интересы профессиональных и социальных групп. Региональные ОП должны будут выбрать представителя в течение 30 дней.
Общественная палата следит за соблюдением прав и свобод граждан, общественных объединений и других НКО. Она также контролирует деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также обеспечение прав человека в местах принудительного содержания.