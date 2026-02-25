Путин обратился к участникам и гостям IV Форума будущих технологий

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей IV Форума будущих технологий, отметив, что в современных условиях эффективное развитие биоэкономики имеет стратегическое значение для обеспечения технологического лидерства России и ее промышленного суверенитета.

« "Приветствую вас на IV Форуме будущих технологий... Подчеркну, в современных условиях эффективное развитие биоэкономики имеет стратегическое значение для обеспечения технологического лидерства России, её промышленного суверенитета, во многом определяет качество жизни и благополучие людей", - говорится в телеграмме , опубликованной на сайте Кремля.

Президент добавил, что форум по праву считается крупной, авторитетной площадкой для демонстрации и продвижения передовых российских технологий и проектов.

В повестке нынешнего форума, отметил Путин , широкий круг тем, связанных с формированием биоэкономики в России , внедрением биотехнологий в различные отрасли и сферы деятельности, созданием и производством материалов, не уступающих зарубежным аналогам.