В Кремле рассказали о встрече Путина с Гергиевым

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Путин накануне вечером встретился с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым, сообщили в Кремле. Среди прочего они обсудили развитие учреждений.

"Мы хотим думать о расширении возможностей как для Большого театра , так и для Мариинского, не только за счет обмена спектаклями или <...> лучшими артистами, постановками, режиссерами, художниками — тут процесс налажен", — рассказал Гергиев

Президент, в свою очередь, назвал взаимодействие театров главной целью их объединения.

"Синергия получается хорошая", — сказал он.

Судьба Большого и Мариинского театров — быть первыми в мире русской классической музыки, подчеркнул худрук.

Они также обсудили премьеру оперы "Турандот".

"Да, я видел. <…> По СМИ видел, конечно, да-да, честное слово! И интервью с артистами посмотрел", — сказал Путин

Гергиев рассказал, что состав труппы, участвовавшей в постановке, большой: партию Турандот будут исполнять шесть человек, чтобы в ближайшие полтора-два года спектакль можно было давать чаще. Ставку на молодежь он назвал решающим вопросом.