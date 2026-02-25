https://ria.ru/20260225/putin-2076554607.html
В Кремле рассказали о встрече Путина с Гергиевым
В Кремле рассказали о встрече Путина с Гергиевым - РИА Новости, 25.02.2026
В Кремле рассказали о встрече Путина с Гергиевым
Владимир Путин накануне вечером встретился с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым, сообщили в Кремле. Среди прочего они обсудили развитие...
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076554867_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b85e0d0330db5395c951508c11e0c8e7.jpg
Встреча Путина с главой Большого и Мариинского театров Гергиевым
В Кремле рассказали о встрече Путина с Гергиевым
Путин накануне вечером встретился с Гергиевым в Кремле
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Путин накануне вечером встретился с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым, сообщили в Кремле. Среди прочего они обсудили развитие учреждений.
"Мы хотим думать о расширении возможностей как для Большого театра
, так и для Мариинского, не только за счет обмена спектаклями или <...> лучшими артистами, постановками, режиссерами, художниками — тут процесс налажен", — рассказал Гергиев
.
Президент, в свою очередь, назвал взаимодействие театров главной целью их объединения.
"Синергия получается хорошая", — сказал он.
Судьба Большого и Мариинского театров
— быть первыми в мире русской классической музыки, подчеркнул худрук.
Они также обсудили премьеру оперы "Турандот".
"Да, я видел. <…> По СМИ видел, конечно, да-да, честное слово! И интервью с артистами посмотрел", — сказал Путин
.
Гергиев рассказал, что состав труппы, участвовавшей в постановке, большой: партию Турандот будут исполнять шесть человек, чтобы в ближайшие полтора-два года спектакль можно было давать чаще. Ставку на молодежь он назвал решающим вопросом.
В заключение президент и худрук затронули тему ажиотажа вокруг балета "Щелкунчик". Гергиев напомнил, что теперь жители регионов могут посмотреть его в прямом эфире "Первого канала".