В Кремле рассказали о встрече Путина с Гергиевым - РИА Новости, 25.02.2026
Культура
 
09:03 25.02.2026 (обновлено: 10:01 25.02.2026)
В Кремле рассказали о встрече Путина с Гергиевым
В Кремле рассказали о встрече Путина с Гергиевым
россия
владимир путин
валерий гергиев
мариинский театр
культура
большой театр
Встреча Путина с главой Большого и Мариинского театров Гергиевым
россия, владимир путин, валерий гергиев, мариинский театр, большой театр
Россия, Владимир Путин, Валерий Гергиев, Мариинский театр, Культура, Большой театр
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Путин накануне вечером встретился с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым, сообщили в Кремле. Среди прочего они обсудили развитие учреждений.
"Мы хотим думать о расширении возможностей как для Большого театра, так и для Мариинского, не только за счет обмена спектаклями или <...> лучшими артистами, постановками, режиссерами, художниками — тут процесс налажен", — рассказал Гергиев.
Президент, в свою очередь, назвал взаимодействие театров главной целью их объединения.
"Синергия получается хорошая", — сказал он.
Судьба Большого и Мариинского театров — быть первыми в мире русской классической музыки, подчеркнул худрук.
Они также обсудили премьеру оперы "Турандот".
"Да, я видел. <…> По СМИ видел, конечно, да-да, честное слово! И интервью с артистами посмотрел", — сказал Путин.
Гергиев рассказал, что состав труппы, участвовавшей в постановке, большой: партию Турандот будут исполнять шесть человек, чтобы в ближайшие полтора-два года спектакль можно было давать чаще. Ставку на молодежь он назвал решающим вопросом.
В заключение президент и худрук затронули тему ажиотажа вокруг балета "Щелкунчик". Гергиев напомнил, что теперь жители регионов могут посмотреть его в прямом эфире "Первого канала".
