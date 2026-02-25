МЭР в апреле обновит свой макроэкономический прогноз, сообщил Решетников

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Минэкономразвития в апреле обновит сценарные условия развития экономики России на текущий и ближайшие годы, в том числе оценит санкционное давление и адаптацию к нему, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.