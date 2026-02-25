Рейтинг@Mail.ru
МЭР в апреле обновит свой макроэкономический прогноз, сообщил Решетников - РИА Новости, 25.02.2026
16:52 25.02.2026
МЭР в апреле обновит свой макроэкономический прогноз, сообщил Решетников
МЭР в апреле обновит свой макроэкономический прогноз, сообщил Решетников - РИА Новости, 25.02.2026
МЭР в апреле обновит свой макроэкономический прогноз, сообщил Решетников
Минэкономразвития в апреле обновит сценарные условия развития экономики России на текущий и ближайшие годы, в том числе оценит санкционное давление и адаптацию... РИА Новости, 25.02.2026
экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
МЭР в апреле обновит свой макроэкономический прогноз, сообщил Решетников

Решетников: Минэкономразвития в апреле обновит свой макроэкономический прогноз

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Минэкономразвития в апреле обновит сценарные условия развития экономики России на текущий и ближайшие годы, в том числе оценит санкционное давление и адаптацию к нему, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
"В апреле будет обновление прогноза, будем обновлять все цифры, смотреть на ситуацию, в том числе и с учетом последнего санкционного давления и адаптации к этим условиям", - сказал Решетников.
Текущий прогноз министерства предполагает рост экономики РФ в 2026 году на 1,3%, а инфляцию на уровне 4%.
ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
