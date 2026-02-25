https://ria.ru/20260225/prognoz-2076692112.html
МЭР в апреле обновит свой макроэкономический прогноз, сообщил Решетников
Минэкономразвития в апреле обновит сценарные условия развития экономики России на текущий и ближайшие годы, в том числе оценит санкционное давление и адаптацию... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T16:52:00+03:00
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Решетников: Минэкономразвития в апреле обновит свой макроэкономический прогноз