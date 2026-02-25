Рейтинг@Mail.ru
Правительство внесет проект по развитию "Почты России" в весеннюю сессию ГД - РИА Новости, 25.02.2026
14:32 25.02.2026
Правительство внесет проект по развитию "Почты России" в весеннюю сессию ГД
Правительство России внесет в Госдуму в весеннюю сессию законопроект, посвященный развитию "Почты России", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин: проект по развитию "Почты России" внесут в весеннюю сессию Госдумы

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство России внесет в Госдуму в весеннюю сессию законопроект, посвященный развитию "Почты России", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин 25 февраля выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства.
"Планируем направить эти изменения (по развитию "Почты России" - ред.) буквально в весеннюю сессию. Здесь надо крепко все обдумать", - сказал Мишустин во время ответа на вопросы депутатов.
