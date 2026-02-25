https://ria.ru/20260225/proekt-2076649548.html
Правительство внесет проект по развитию "Почты России" в весеннюю сессию ГД
Правительство внесет проект по развитию "Почты России" в весеннюю сессию ГД - РИА Новости, 25.02.2026
Правительство внесет проект по развитию "Почты России" в весеннюю сессию ГД
Правительство России внесет в Госдуму в весеннюю сессию законопроект, посвященный развитию "Почты России", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
