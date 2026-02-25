Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о росте продукции сельскохозяйственного сектора
13:05 25.02.2026 (обновлено: 13:08 25.02.2026)
Мишустин рассказал о росте продукции сельскохозяйственного сектора
Мишустин рассказал о росте продукции сельскохозяйственного сектора
2026-02-25T13:05:00+03:00
2026-02-25T13:08:00+03:00
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о росте продукции сельскохозяйственного сектора

Мишустин: объем продукции сельскохозяйственного сектора вырос на 5% в 2025 году

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сельскохозяйственный сектор России в 2025 году вырос почти на 5%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
В среду он выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"Объекты его продукции за прошлый год выросли почти на 5%", - сказал Мишустин, говоря об итогах работы сельскохозяйственного сектора.
 
