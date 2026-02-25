https://ria.ru/20260225/produktsiya-2076613924.html
Мишустин рассказал о росте продукции сельскохозяйственного сектора
Сельскохозяйственный сектор России в 2025 году вырос почти на 5%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин: объем продукции сельскохозяйственного сектора вырос на 5% в 2025 году