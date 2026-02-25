Рейтинг@Mail.ru
На Урале вынесли приговор экс-мэру Троицка по делу о взятках - РИА Новости, 25.02.2026
17:07 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/prigovor-2076694942.html
На Урале вынесли приговор экс-мэру Троицка по делу о взятках
На Урале вынесли приговор экс-мэру Троицка по делу о взятках - РИА Новости, 25.02.2026
На Урале вынесли приговор экс-мэру Троицка по делу о взятках
Бывшего главу Троицка в Челябинской области приговорили к 14 годам колонии по делу о получении взяток, в том числе и беговой дорожкой, тренажер конфисковали в... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T17:07:00+03:00
2026-02-25T17:07:00+03:00
происшествия
троицк
челябинская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
урал
троицк
челябинская область
россия
урал
Происшествия, Троицк, Челябинская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Урал
На Урале вынесли приговор экс-мэру Троицка по делу о взятках

На Урале экс-мэру Троицка Виноградову дали 14 лет колонии по делу о взятках

© Фото : Администрация города Троицка Челябинской области/TelegramБывший мэр города Троицк в Челябинской области Александр Виноградов
Бывший мэр города Троицк в Челябинской области Александр Виноградов - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : Администрация города Троицка Челябинской области/Telegram
Бывший мэр города Троицк в Челябинской области Александр Виноградов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Бывшего главу Троицка в Челябинской области приговорили к 14 годам колонии по делу о получении взяток, в том числе и беговой дорожкой, тренажер конфисковали в счет государства, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Речь идет об Александре Виноградове. По информации ведомства, бывшему главе Троицка вменяли получение взятки в значительном размере, совершенное главой местного самоуправления, и получение взятки в крупном размере.
По данным следствия, что с 2020 по 2021 годы фигурант постоянно получал через посредника от директора коммерческой организации взятки в виде денег и иного имущества, в том числе беговой дорожкой, на общую сумму не менее 700 тысяч рублей за ускоренное беспрепятственное получение от администрации Троицка разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилых зданий.
«
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере девяти миллионов рублей", – сказала собеседница агентства.
Также экс-мэра на девять лет лишили права занимать аналогичные должности. В части гражданского иска на его имущество наложен арест на сумму более 3,5 миллиона рублей, отметили в управлении.
"Беговая дорожка конфискована в доход государства", – добавили в пресс-службе.
Ранее прокуратура региона сообщала, что Виноградов в октябре 2019 года, будучи главой Троицка и председателем комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, под надуманным предлогом провел заседание комиссии, где было принято решение об изъятии у ЗАО "ТЭК" расположенного в центральных тепловых пунктах технологического оборудования и передаче его в аренду ООО "Перспектива". Тогда в отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, позднее суд оштрафовал его на 190 тысяч рублей.
ПроисшествияТроицкЧелябинская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Урал
 
 
