На Урале вынесли приговор экс-мэру Троицка по делу о взятках

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Бывшего главу Троицка в Челябинской области приговорили к 14 годам колонии по делу о получении взяток, в том числе и беговой дорожкой, тренажер конфисковали в счет государства, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Речь идет об Александре Виноградове. По информации ведомства, бывшему главе Троицка вменяли получение взятки в значительном размере, совершенное главой местного самоуправления, и получение взятки в крупном размере.

По данным следствия, что с 2020 по 2021 годы фигурант постоянно получал через посредника от директора коммерческой организации взятки в виде денег и иного имущества, в том числе беговой дорожкой, на общую сумму не менее 700 тысяч рублей за ускоренное беспрепятственное получение от администрации Троицка разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилых зданий.

« "Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере девяти миллионов рублей", – сказала собеседница агентства.

Также экс-мэра на девять лет лишили права занимать аналогичные должности. В части гражданского иска на его имущество наложен арест на сумму более 3,5 миллиона рублей, отметили в управлении.

"Беговая дорожка конфискована в доход государства", – добавили в пресс-службе.