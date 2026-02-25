Противники Тирасполя и Москвы намерены обрушить ПМР, заявил депутат

ТИРАСПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Противники Тирасполя и Москвы приступили к новому этапу натиска на приднестровцев, чтобы обрушить Приднестровье, но все их попытки не увенчаются успехом, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

"Совершенно очевидно, что кишиневские противники ПМР и России , совсем недавно открыто признававшиеся в желательности поглощения Молдовы Румынией , приступили к новому этапу натиска на приднестровцев, призванному обрушить государственность Приднестровья в целом", - сказал Сафонов.

Депутат ПМР также отметил, что сейчас власти Молдавии осуществляют блокаду экспорта и импорта Приднестровья. По его словам, приднестровская таможня приводит данные, что в прошлом году ввиду ввозных таможенных пошлин Молдавии бюджет ПМР потерял 13,2 миллиона долларов.

"В эти же дни внешнеполитическое ведомство ЕС присоединяется к этому натиску с другого боку. Оно вновь разворачивает пропагандистскую кампанию за вывод российских войск из Приднестровья. Вряд ли эти совпадения являются случайными", - добавил Сафонов.

Депутат ПМР обратил внимание на то, что молдавские власти взяли на себя организацию социально-экономических трудностей в Приднестровье, а их "брюссельские кураторы" - попытку "лишения приднестровцев военной защиты со стороны России".

"Бесспорно, обе задумки наших недоброжелателей потерпят неудачу. Но чтобы гарантировать это, необходимо объединить усилия Москвы Тирасполя . А расчеты на внутреннюю смуту в Приднестровье так или иначе - утопия с момента провозглашения ПМР. Оснований считать по-другому в эти дни нет", - подытожил Сафонов.

Ранее СМИ сообщали, что глава евродипломатии Кая Каллас распространила среди стран ЕС некое письмо с требованиями к РФ, где, в частности, содержится требование о выводе российских миротворцев из Приднестровья.