Мишустин рассказал о выпуске препаратов от аллергии и рака в России

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Уникальные российские препараты от аллергии и некоторых видов рака будут выведены на рынок в 2027 году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

"Сейчас идет целый ряд клинических испытаний целого ряда не имеющих зарубежных аналогов препаратов. Их порядка 14, и еще 23 медицинских изделия. Мы планируем их увидеть в эксплуатации, в выпуске в 2027 году", - сказал Мишустин

"Это вакцина от аллергии, в частности, на пыльцу березы и пищевую. Это препарат важнейший для лечения рака, в частности, рака мочевого пузыря. Препараты для купирования болевых синдромов, медизделия для коррекции нейро-когнитивных нарушений, в том числе ослабления памяти, внимания", – уточнил он.