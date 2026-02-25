https://ria.ru/20260225/preparaty-2076644147.html
Мишустин рассказал о выпуске препаратов от аллергии и рака в России
Мишустин рассказал о выпуске препаратов от аллергии и рака в России - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о выпуске препаратов от аллергии и рака в России
Уникальные российские препараты от аллергии и некоторых видов рака будут выведены на рынок в 2027 году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T14:20:00+03:00
2026-02-25T14:20:00+03:00
2026-02-25T14:20:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076618882_0:111:2972:1783_1920x0_80_0_0_c5094feb3e70e6b3dd2caf10cfe23724.jpg
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076638702.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076618882_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4910dad46d52368b1b9e270d35f8f28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о выпуске препаратов от аллергии и рака в России
Мишустин: в России в 2027 году выпустят уникальные препараты от аллергии и рака
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Уникальные российские препараты от аллергии и некоторых видов рака будут выведены на рынок в 2027 году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"Сейчас идет целый ряд клинических испытаний целого ряда не имеющих зарубежных аналогов препаратов. Их порядка 14, и еще 23 медицинских изделия. Мы планируем их увидеть в эксплуатации, в выпуске в 2027 году", - сказал Мишустин
.
"Это вакцина от аллергии, в частности, на пыльцу березы и пищевую. Это препарат важнейший для лечения рака, в частности, рака мочевого пузыря. Препараты для купирования болевых синдромов, медизделия для коррекции нейро-когнитивных нарушений, в том числе ослабления памяти, внимания", – уточнил он.
"Зарегистрировали наши ученые вакцины для разных форм рака. На сегодняшний день также планируется включить их в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи", – добавил премьер.