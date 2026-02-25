https://ria.ru/20260225/pravitelstvo-2076678747.html
Правительство рассматривает ужесточение бюджетного правила, заявил Силуанов
Правительство рассматривает ужесточение бюджетного правила, заявил Силуанов - РИА Новости, 25.02.2026
Правительство рассматривает ужесточение бюджетного правила, заявил Силуанов
Кабмин РФ рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения цены отсечения по нефти, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
россия
Правительство рассматривает ужесточение бюджетного правила, заявил Силуанов
Силуанов: правительство рассматривает ужесточение бюджетного правила
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кабмин РФ рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения цены отсечения по нефти, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Правительство Российской Федерации рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены. Такие решения, думаю, что мы рассмотрим и примем достаточно быстро", - сказал он журналистам в Госдуме
По его словам, доля нефтегазовых доходов в бюджете снижается и будет составлять менее 20%. "Мы видим эту ситуацию, и с тем, чтобы обеспечить сохранение средств Фонда национального благосостояния, с тем, чтобы меньше оказывать давление на валютный рынок (предлагаются изменения в параметры бюджетного правила - ред.)", - пояснил министр.
"Основные параметры по уточнению бюджетного правила подготовлены. Уверен, что в течение пару недель такие решения выйдут из правительства РФ", - подчеркнул Силуанов
