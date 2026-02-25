Рейтинг@Mail.ru
Правительство рассматривает ужесточение бюджетного правила, заявил Силуанов
15:55 25.02.2026 (обновлено: 17:17 25.02.2026)
Правительство рассматривает ужесточение бюджетного правила, заявил Силуанов
Правительство рассматривает ужесточение бюджетного правила, заявил Силуанов - РИА Новости, 25.02.2026
Правительство рассматривает ужесточение бюджетного правила, заявил Силуанов
Кабмин РФ рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения цены отсечения по нефти, сообщил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 25.02.2026
экономика
россия
антон силуанов
госдума рф
правительство рф
экономика, россия, антон силуанов, госдума рф, правительство рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Госдума РФ, Правительство РФ
Правительство рассматривает ужесточение бюджетного правила, заявил Силуанов

Силуанов: правительство рассматривает ужесточение бюджетного правила

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЗдание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кабмин РФ рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения цены отсечения по нефти, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Правительство Российской Федерации рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены. Такие решения, думаю, что мы рассмотрим и примем достаточно быстро", - сказал он журналистам в Госдуме.
По его словам, доля нефтегазовых доходов в бюджете снижается и будет составлять менее 20%. "Мы видим эту ситуацию, и с тем, чтобы обеспечить сохранение средств Фонда национального благосостояния, с тем, чтобы меньше оказывать давление на валютный рынок (предлагаются изменения в параметры бюджетного правила - ред.)", - пояснил министр.
"Основные параметры по уточнению бюджетного правила подготовлены. Уверен, что в течение пару недель такие решения выйдут из правительства РФ", - подчеркнул Силуанов.
Силуанов заявил о сохранении социальной поддержки регионов
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Госдума РФ, Правительство РФ
 
 
