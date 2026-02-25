Правительство рассматривает ужесточение бюджетного правила, заявил Силуанов

По его словам, доля нефтегазовых доходов в бюджете снижается и будет составлять менее 20%. "Мы видим эту ситуацию, и с тем, чтобы обеспечить сохранение средств Фонда национального благосостояния, с тем, чтобы меньше оказывать давление на валютный рынок (предлагаются изменения в параметры бюджетного правила - ред.)", - пояснил министр.