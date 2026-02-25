Рейтинг@Mail.ru
15:43 25.02.2026
Силуанов назвал задачи правительства на 2026 год амбициозными
Силуанов назвал задачи правительства на 2026 год амбициозными
Силуанов назвал задачи правительства на 2026 год амбициозными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Задачи правительства России на 2026 год амбициозные - и социальные, и технологические - они будут выполнены, несмотря на сложности, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Также были поставлены и новые цели, новые задачи на текущий год. Они не менее амбициозные, нам предстоит также реализовать массу проектов, в том числе и в технологическом суверенитете, обеспечить социальные задачи. Несмотря на все сложности, это будет сделано в текущих условиях", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

 
