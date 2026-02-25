https://ria.ru/20260225/pravitelstvo-2076671222.html
Силуанов назвал задачи правительства на 2026 год амбициозными
Силуанов назвал задачи правительства на 2026 год амбициозными - РИА Новости, 25.02.2026
Силуанов назвал задачи правительства на 2026 год амбициозными
Задачи правительства России на 2026 год амбициозные - и социальные, и технологические - они будут выполнены, несмотря на сложности, заявил министр финансов... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T15:43:00+03:00
2026-02-25T15:43:00+03:00
2026-02-25T15:56:00+03:00
россия
экономика
антон силуанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_0:77:3116:1830_1920x0_80_0_0_c9ce93e0efb8b23961c1a5767d61e3f2.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_ce49843d4726c266cba496c2c5c7e681.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, антон силуанов
Россия, Экономика, Антон Силуанов
Силуанов назвал задачи правительства на 2026 год амбициозными
Силуанов: задачи правительства на 2026 год будут выполнены, несмотря на вызовы