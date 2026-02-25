"Было сложно". Мишустин рассказал о главных направлениях развития страны

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Выступая в Госдуме, глава правительства подвел итоги работы кабинета министров за 2025 год. Михаил Мишустин говорил о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики и социальной сферы. О том, чего в минувшем году добилась Россия, — в материале РИА Новости.

Назло врагам

По словам Мишустина, несмотря на сложную ситуацию, положительная динамика в экономике в целом сохранилась.

"Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне этому помешать — в том числе нарастающему санкционному давлению, тарифным войнам и другим многочисленным вызовам, которые увеличивают дисбалансы в торговле и в экономическом развитии", — подчеркнул премьер.

Ради этого в том числе правительство приняло сложный бюджет и изменило налоговую систему. По словам премьер-министра, это непростое, но необходимое решение. Таким образом власти обеспечат безопасность страны, продолжат проводить социальную политику и поддерживать регионы.

Благодаря слаженной работе правительства, ВВП России в 2025-м увеличился на один процент, а за последние три года прирост составил десять процентов. Инфляция сократилась до 5,6%.

"Даже в условиях санкционных вызовов промышленное производство выросло на 1,3%. <...> Прежде всего за счет обрабатывающих отраслей, которые за прошлый год прибавили 3,6%, что превысило прогнозные оценки", — отметил Мишустин.

© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе © Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе

Несырьевой неэнергетический экспорт по итогам 2025-го вырос почти на 9,5%, приблизившись к 13 триллионам рублей.

Для дальнейшего развития, указал премьер-министр, необходимо укрепление собственных технологических компетенций.

"Новые задачи более сложные, требуют больших усилий, запуска проектов с длительными инвестиционными и промышленными циклами, расширения инфраструктуры, поиска партнеров, поставщиков, поиска рынка сбыта. Ну, и также — укрепления собственных технологических компетенций", — сказал Мишустин.

Примечательно, что инвесторы не теряют интерес к России. Приток средств в основной капитал в 2025-м остался на уровне 2024-го. Вместе с тем один из приоритетов властей — переориентация экспортных потоков для стимулирования отечественной экономики.

В то же время в стране сохраняется низкая безработица — 2,2%. По словам главы правительства, ситуация здесь стабильная. Если человек хочет получить новую специальность и тем самым увеличить заработок, власти помогают. При этом минимальный размер оплаты труда (МРОТ) за прошлый год вырос до 27 тысяч рублей — более чем на 16,5%.

Также в 2025-м власти запустили реестр контролируемых лиц. В него внесены примерно 840 тысяч человек, которые незаконно находятся в России. В то же время более девяти миллионов иностранцев уже сдали биометрические данные.

"Развиваем целевой оргнабор иностранных работников. Он будет проводиться в основном за рубежом, в стране проживания иностранного работника", — отметил Мишустин.

Все для фронта

Поддержка бойцов СВО и их семей — важнейшая задача государства, указал Мишустин, добавив, что это долг и обязанность всего российского общества. Он напомнил, что 2025-й был объявлен Годом защитника Отечества — в память о подвигах тех, кто в разные периоды истории сражался за Родину.

"Правительство обеспечивает вооруженные силы, задействованные в СВО, необходимым вооружением и техникой, финансовыми ресурсами, — отметил премьер. — Поставки отдельных востребованных образцов выросли на десятки процентов. Особую благодарность хочу выразить всем предприятиям, людям, которые делают эту продукцию, работая на свою страну, на победу".

Параллельно кабинет министров создал все условия для карьерного роста участников СВО в гражданской жизни.

"Есть все условия, чтобы попробовать себя в новой профессии или получить дополнительную специальную квалификацию, новую профессию. Тысячи участников СВО и члены их семей уже прошли такое обучение. Очень важно, чтобы и в гражданской жизни они чувствовали себя уверенно", — подчеркнул Мишустин.

Тысячи бойцов СВО уже воспользовались возможностью пройти комплексную реабилитацию в любом из 12 центров Социального фонда. По словам главы правительства, при необходимости сотрудники центров сопровождают военных на протяжении всего процесса — от подачи заявки на лечение до выписки.

Основа роста

Премьер призвал обеспечить экономический рост в каждом регионе, уделяя особое внимание "пространственному развитию территорий". Одно из ключевых направлений в этой сфере — совершенствование дорожной сети. Так, за прошлый год модернизировали и построили на 15% больше автомобильных дорог, чем в 2024-м, — свыше 28 тысяч километров.

"Почти на 300 километров продлили скоростное шоссе М-12 "Восток" уже до Екатеринбурга. Завершили первые этапы обхода Хасавюрта в Дагестане и восточного объезда Новосибирска. Ввели в эксплуатацию южную часть транспортного кольца Сургута с мостом через реку Обь. Открыли трассы в Ленинградской, Московской, Калужской, Челябинской областях, в Приморском крае, в Якутии. А также — дороги от Донецка до Азовского моря и в Херсонской области, соответственно, до Керчи", — перечислил Мишустин.

В целом создание сети высокоскоростных железнодорожных магистралей станет самым масштабным инфраструктурным проектом, отметил премьер. На участках ВСМ Москва — Петербург уже начались строительные работы.

Все лучшее детям

Правительство работает над улучшением качества жизни семей с детьми и повышением рождаемости.

"Вместе с вами, уважаемые депутаты, мы продолжили совершенствовать систему социальной защиты, которая обеспечивает гражданам поддержку в различных жизненных ситуациях. Адресно помогаем семьям с низкими доходами — им предоставляется единое пособие. Вдвое увеличены стандартные налоговые вычеты на второго и последующих детей, регулярно индексируем материнский капитал и социальные пособия", — рассказал Мишустин.

© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе © Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе

К поддержке семьи привлекают работодателей. По поручению президента с 1 января была увеличена максимальная сумма, необлагаемая налогом и страховыми взносами, которую можно предоставлять сотрудникам при рождении ребенка — с 50 тысяч до миллиона рублей. "Компании сами определяют размер таких корпоративных выплат", —пояснил Мишустин.

При этом правительство стремится к тому, чтобы предоставление помощи семьям стало максимально простым, быстрым и понятным. Как сказал премьер-министр, уже сейчас в автоматическом режиме или по одному заявлению на принципах социального казначейства оказываются 70 федеральных мер поддержки.

Что касается семейной ипотеки, то сегодня ее ставка — шесть процентов. Свыше 960 тысяч граждан воспользовались кредитами для улучшения жилищных условий в прошлом году. Доля этого вида ипотеки в 2025-м на рынке достигла 90%. Вместе с тем правительство работает над тем, чтобы процентная ставка менялась в зависимости от количества детей в семье.

Работа с обществом

Правительство собирается увеличить количество бюджетных мест в учебных заведениях по самым востребованным специальностям. При этом уже сейчас больше половины из них приходится на технические профессии. Параллельно с этим государство продолжит работать над снижением нагрузки на школьных учителей.

Кроме того, правительство проводит модернизацию первичного звена системы здравоохранения. Благодаря этому она уже стала более технологичной. Также ученые добились значимых успехов в области создания лекарств и в целом в стране нет дефицита жизненно важных медицинских препаратов.

"Сейчас идет целый ряд клинических испытаний <...> не имеющих зарубежных аналогов препаратов. <...> Это вакцина от аллергии, в частности на пыльцу березы и пищевую. Это препарат важнейший для лечения рака, в частности рака мочевого пузыря. Препараты для купирования болевых синдромов, медизделия для коррекции нейро-когнитивных нарушений, в том числе ослабления памяти, внимания", — сообщил Мишустин.

Отчитался Мишустин и по сфере ЖКХ. В 2025-м почти сто тысяч человек переехали из ветхих и аварийных квартир в современные. При этом тема качества коммунальных услуг острая и сложная, проблемы складывались десятилетиями, признал глава правительства. На обновление объектов ЖКХ в прошлом году ушли порядка 228 миллиардов рублей.

Вместе с тем Мишустин оговорился, что размер уплаты коммунальных платежей не должен превышать 22% от дохода семьи. В связи с этим Госдуме необходимо ускорить принятие законопроекта о полномочиях ФАС ограничивать тарифы в регионах.