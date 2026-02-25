Рейтинг@Mail.ru
"Было сложно". Мишустин рассказал о главных направлениях развития страны
14:32 25.02.2026 (обновлено: 16:12 25.02.2026)
"Было сложно". Мишустин рассказал о главных направлениях развития страны
Выступая в Госдуме, глава правительства подвел итоги работы кабинета министров за 2025 год. Михаил Мишустин говорил о поддержке граждан, развитии ключевых... РИА Новости, 25.02.2026
Экономика, Россия, Михаил Мишустин

"Было сложно". Мишустин рассказал о главных направлениях развития страны

Председатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Выступая в Госдуме, глава правительства подвел итоги работы кабинета министров за 2025 год. Михаил Мишустин говорил о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики и социальной сферы. О том, чего в минувшем году добилась Россия, — в материале РИА Новости.

Назло врагам

По словам Мишустина, несмотря на сложную ситуацию, положительная динамика в экономике в целом сохранилась.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе
"Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне этому помешать — в том числе нарастающему санкционному давлению, тарифным войнам и другим многочисленным вызовам, которые увеличивают дисбалансы в торговле и в экономическом развитии", — подчеркнул премьер.
Ради этого в том числе правительство приняло сложный бюджет и изменило налоговую систему. По словам премьер-министра, это непростое, но необходимое решение. Таким образом власти обеспечат безопасность страны, продолжат проводить социальную политику и поддерживать регионы.
Благодаря слаженной работе правительства, ВВП России в 2025-м увеличился на один процент, а за последние три года прирост составил десять процентов. Инфляция сократилась до 5,6%.
"Даже в условиях санкционных вызовов промышленное производство выросло на 1,3%. <...> Прежде всего за счет обрабатывающих отраслей, которые за прошлый год прибавили 3,6%, что превысило прогнозные оценки", — отметил Мишустин.
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель правительства России Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе
Несырьевой неэнергетический экспорт по итогам 2025-го вырос почти на 9,5%, приблизившись к 13 триллионам рублей.
Для дальнейшего развития, указал премьер-министр, необходимо укрепление собственных технологических компетенций.
"Новые задачи более сложные, требуют больших усилий, запуска проектов с длительными инвестиционными и промышленными циклами, расширения инфраструктуры, поиска партнеров, поставщиков, поиска рынка сбыта. Ну, и также — укрепления собственных технологических компетенций", — сказал Мишустин.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе
Примечательно, что инвесторы не теряют интерес к России. Приток средств в основной капитал в 2025-м остался на уровне 2024-го. Вместе с тем один из приоритетов властей — переориентация экспортных потоков для стимулирования отечественной экономики.
В то же время в стране сохраняется низкая безработица — 2,2%. По словам главы правительства, ситуация здесь стабильная. Если человек хочет получить новую специальность и тем самым увеличить заработок, власти помогают. При этом минимальный размер оплаты труда (МРОТ) за прошлый год вырос до 27 тысяч рублей — более чем на 16,5%.
Также в 2025-м власти запустили реестр контролируемых лиц. В него внесены примерно 840 тысяч человек, которые незаконно находятся в России. В то же время более девяти миллионов иностранцев уже сдали биометрические данные.
"Развиваем целевой оргнабор иностранных работников. Он будет проводиться в основном за рубежом, в стране проживания иностранного работника", — отметил Мишустин.
Все для фронта

Поддержка бойцов СВО и их семей — важнейшая задача государства, указал Мишустин, добавив, что это долг и обязанность всего российского общества. Он напомнил, что 2025-й был объявлен Годом защитника Отечества — в память о подвигах тех, кто в разные периоды истории сражался за Родину.
"Правительство обеспечивает вооруженные силы, задействованные в СВО, необходимым вооружением и техникой, финансовыми ресурсами, — отметил премьер. — Поставки отдельных востребованных образцов выросли на десятки процентов. Особую благодарность хочу выразить всем предприятиям, людям, которые делают эту продукцию, работая на свою страну, на победу".
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с ветеранами СВО на полях Московского финансового форума
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с ветеранами СВО на полях Московского финансового форума - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с ветеранами СВО на полях Московского финансового форума
Параллельно кабинет министров создал все условия для карьерного роста участников СВО в гражданской жизни.
"Есть все условия, чтобы попробовать себя в новой профессии или получить дополнительную специальную квалификацию, новую профессию. Тысячи участников СВО и члены их семей уже прошли такое обучение. Очень важно, чтобы и в гражданской жизни они чувствовали себя уверенно", — подчеркнул Мишустин.
Тысячи бойцов СВО уже воспользовались возможностью пройти комплексную реабилитацию в любом из 12 центров Социального фонда. По словам главы правительства, при необходимости сотрудники центров сопровождают военных на протяжении всего процесса — от подачи заявки на лечение до выписки.
Основа роста

Премьер призвал обеспечить экономический рост в каждом регионе, уделяя особое внимание "пространственному развитию территорий". Одно из ключевых направлений в этой сфере — совершенствование дорожной сети. Так, за прошлый год модернизировали и построили на 15% больше автомобильных дорог, чем в 2024-м, — свыше 28 тысяч километров.
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкОткрытие движения по новой транспортной развязке на пересечении автомобильной дороги М10 "Россия" и улицы Репина в Химках
Открытие движения по новой транспортной развязке на пересечении автомобильной дороги М10 Россия и улицы Репина в Химках - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Открытие движения по новой транспортной развязке на пересечении автомобильной дороги М10 "Россия" и улицы Репина в Химках
"Почти на 300 километров продлили скоростное шоссе М-12 "Восток" уже до Екатеринбурга. Завершили первые этапы обхода Хасавюрта в Дагестане и восточного объезда Новосибирска. Ввели в эксплуатацию южную часть транспортного кольца Сургута с мостом через реку Обь. Открыли трассы в Ленинградской, Московской, Калужской, Челябинской областях, в Приморском крае, в Якутии. А также — дороги от Донецка до Азовского моря и в Херсонской области, соответственно, до Керчи", — перечислил Мишустин.
В целом создание сети высокоскоростных железнодорожных магистралей станет самым масштабным инфраструктурным проектом, отметил премьер. На участках ВСМ Москва — Петербург уже начались строительные работы.
Все лучшее детям

Правительство работает над улучшением качества жизни семей с детьми и повышением рождаемости.
"Вместе с вами, уважаемые депутаты, мы продолжили совершенствовать систему социальной защиты, которая обеспечивает гражданам поддержку в различных жизненных ситуациях. Адресно помогаем семьям с низкими доходами — им предоставляется единое пособие. Вдвое увеличены стандартные налоговые вычеты на второго и последующих детей, регулярно индексируем материнский капитал и социальные пособия", — рассказал Мишустин.
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель правительства России Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе
К поддержке семьи привлекают работодателей. По поручению президента с 1 января была увеличена максимальная сумма, необлагаемая налогом и страховыми взносами, которую можно предоставлять сотрудникам при рождении ребенка — с 50 тысяч до миллиона рублей. "Компании сами определяют размер таких корпоративных выплат", —пояснил Мишустин.
При этом правительство стремится к тому, чтобы предоставление помощи семьям стало максимально простым, быстрым и понятным. Как сказал премьер-министр, уже сейчас в автоматическом режиме или по одному заявлению на принципах социального казначейства оказываются 70 федеральных мер поддержки.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВидеотрансляция выступления председателя правительства России Михаила Мишустина с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе
Видеотрансляция выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Видеотрансляция выступления председателя правительства России Михаила Мишустина с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе
Что касается семейной ипотеки, то сегодня ее ставка — шесть процентов. Свыше 960 тысяч граждан воспользовались кредитами для улучшения жилищных условий в прошлом году. Доля этого вида ипотеки в 2025-м на рынке достигла 90%. Вместе с тем правительство работает над тем, чтобы процентная ставка менялась в зависимости от количества детей в семье.

Работа с обществом

Правительство собирается увеличить количество бюджетных мест в учебных заведениях по самым востребованным специальностям. При этом уже сейчас больше половины из них приходится на технические профессии. Параллельно с этим государство продолжит работать над снижением нагрузки на школьных учителей.
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин во время встречи со своими учителями в преддверии Дня учителя
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи со своими учителями в преддверии Дня учителя - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин во время встречи со своими учителями в преддверии Дня учителя
Кроме того, правительство проводит модернизацию первичного звена системы здравоохранения. Благодаря этому она уже стала более технологичной. Также ученые добились значимых успехов в области создания лекарств и в целом в стране нет дефицита жизненно важных медицинских препаратов.
"Сейчас идет целый ряд клинических испытаний <...> не имеющих зарубежных аналогов препаратов. <...> Это вакцина от аллергии, в частности на пыльцу березы и пищевую. Это препарат важнейший для лечения рака, в частности рака мочевого пузыря. Препараты для купирования болевых синдромов, медизделия для коррекции нейро-когнитивных нарушений, в том числе ослабления памяти, внимания", — сообщил Мишустин.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин проводит совещание по вопросам развития системы здравоохранения
Михаил Мишустин проводит совещание по вопросам развития системы здравоохранения - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин проводит совещание по вопросам развития системы здравоохранения
Отчитался Мишустин и по сфере ЖКХ. В 2025-м почти сто тысяч человек переехали из ветхих и аварийных квартир в современные. При этом тема качества коммунальных услуг острая и сложная, проблемы складывались десятилетиями, признал глава правительства. На обновление объектов ЖКХ в прошлом году ушли порядка 228 миллиардов рублей.
Вместе с тем Мишустин оговорился, что размер уплаты коммунальных платежей не должен превышать 22% от дохода семьи. В связи с этим Госдуме необходимо ускорить принятие законопроекта о полномочиях ФАС ограничивать тарифы в регионах.
Все поставленные президентом задачи будут выполнены, резюмировал премьер-министр.
 
