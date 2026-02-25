https://ria.ru/20260225/pravitelstvo-2076640832.html
Правительство работает над подзаконными актами по платформенной экономике
Правительство России активно работает над принятием подзаконных актов к закону о платформенной экономике, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
