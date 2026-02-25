Мишустин рассказал о предложении правительства по СПО

"Продолжаем донастраивать систему профессионального образования. По поручению главы государства прорабатываем этот вопрос. Считаем, что оно может называться специальным профессиональным. Это точнее, на мой взгляд, отвечает поставленным задачам и уровню подготовки кадров", - сказал Мишустин, подразумевая среднее профобразование.