https://ria.ru/20260225/pravitelstvo-2076624849.html
Мишустин рассказал о предложении правительства по СПО
Мишустин рассказал о предложении правительства по СПО - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о предложении правительства по СПО
Правительство России предлагает называть среднее профобразование специальным профессиональным образованием, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:31:00+03:00
2026-02-25T13:31:00+03:00
2026-02-25T13:31:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076614083_0:286:3132:2048_1920x0_80_0_0_19dea5e464b574c917783edf4c0c57d6.jpg
https://ria.ru/20260225/studenty-2076609590.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076614083_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_72020313b789569f4da7f41d3b7e7801.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о предложении правительства по СПО
Мишустин: правительство предлагает называть СПО специальным профобразованием
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство России предлагает называть среднее профобразование специальным профессиональным образованием, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
в среду выступает в Госдуме
с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"Продолжаем донастраивать систему профессионального образования. По поручению главы государства прорабатываем этот вопрос. Считаем, что оно может называться специальным профессиональным. Это точнее, на мой взгляд, отвечает поставленным задачам и уровню подготовки кадров", - сказал Мишустин, подразумевая среднее профобразование.