Мишустин рассказал о предложении правительства по СПО - РИА Новости, 25.02.2026
13:31 25.02.2026
Мишустин рассказал о предложении правительства по СПО
Мишустин рассказал о предложении правительства по СПО
Мишустин рассказал о предложении правительства по СПО

Мишустин: правительство предлагает называть СПО специальным профобразованием

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство России предлагает называть среднее профобразование специальным профессиональным образованием, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"Продолжаем донастраивать систему профессионального образования. По поручению главы государства прорабатываем этот вопрос. Считаем, что оно может называться специальным профессиональным. Это точнее, на мой взгляд, отвечает поставленным задачам и уровню подготовки кадров", - сказал Мишустин, подразумевая среднее профобразование.
