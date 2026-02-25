https://ria.ru/20260225/pozhar-2076689919.html
Пожар, возникший после атаки ВСУ на химзавод под Смоленском, потушили
Пожар, возникший после атаки ВСУ на химзавод под Смоленском, потушили - РИА Новости, 25.02.2026
Пожар, возникший после атаки ВСУ на химзавод под Смоленском, потушили
Пожар, возникший при атаке дронов ВСУ на химзавод под Смоленском, ликвидирован, проводится проливка очагов тления, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T16:41:00+03:00
2026-02-25T16:41:00+03:00
2026-02-25T16:49:00+03:00
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
василий анохин
смоленск
смоленск
2026
Пожар, возникший после атаки ВСУ на химзавод под Смоленском, потушили
Анохин: возникший при атаке дронов ВСУ на химзавод под Смоленском пожар потушили