Пожар, возникший после атаки ВСУ на химзавод под Смоленском, потушили - РИА Новости, 25.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 25.02.2026 (обновлено: 16:49 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/pozhar-2076689919.html
Пожар, возникший после атаки ВСУ на химзавод под Смоленском, потушили
Пожар, возникший после атаки ВСУ на химзавод под Смоленском, потушили - РИА Новости, 25.02.2026
Пожар, возникший после атаки ВСУ на химзавод под Смоленском, потушили
Пожар, возникший при атаке дронов ВСУ на химзавод под Смоленском, ликвидирован, проводится проливка очагов тления, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T16:41:00+03:00
2026-02-25T16:49:00+03:00
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
василий анохин
смоленск
вооруженные силы украины, происшествия, василий анохин, смоленск
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Василий Анохин, Смоленск
Пожар, возникший после атаки ВСУ на химзавод под Смоленском, потушили

Анохин: возникший при атаке дронов ВСУ на химзавод под Смоленском пожар потушили

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
ВОРОНЕЖ, 25 фев - РИА Новости. Пожар, возникший при атаке дронов ВСУ на химзавод под Смоленском, ликвидирован, проводится проливка очагов тления, сообщил губернатор Василий Анохин.
«
"На месте происшествия продолжают работать спасатели, дежурят бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время пожар ликвидирован, проводится проливка небольших очагов тления", — сообщил Анохин в своём Telegram-канале.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Смоленской области после атаки ВСУ на химзавод возбудили дело о теракте
Вчера, 14:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияВасилий АнохинСмоленск
 
 
