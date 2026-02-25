Пострадавшего при взрыве у Савеловского вокзала полицейского прооперировали

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Одному из пострадавших полицейских на площади Савеловского вокзала в Москве провели операцию, он остается в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медицинских кругах.
«
"Одному из пострадавших проведена операция, он остается в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на вторник. По данным МВД, к машине Госавтоинспекции, в которой находились правоохранители, подошел неизвестный, после чего взорвалось неизвестное устройство.
СК завел уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств. Ведомство сообщило, что к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала, подошел мужчина и произвел самоподрыв. В результате один сотрудник ДПС и сам злоумышленник скончались на месте происшествия, еще двое полицейских доставлены в медучреждение. Следствие уже установило личность подрывника: им оказался 22-летний уроженец Удмуртии. Сейчас изучается его круг общения.