https://ria.ru/20260225/pomosch-2076623267.html
Россия создала целостную систему помощи бойцам СВО, заявил Мишустин
Россия создала целостную систему помощи бойцам СВО, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.02.2026
Россия создала целостную систему помощи бойцам СВО, заявил Мишустин
Россия создала целостную систему помощи бойцам спецоперации на Украине и членам их семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:25:00+03:00
2026-02-25T13:25:00+03:00
2026-02-25T14:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
михаил мишустин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076653927_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2ac6fe9daadf9f51843b5ff69671ac96.jpg
https://ria.ru/20251209/putin-2060895626.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076653927_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f301315b06659711ab4efb16f74809de.jpg
Мишустин о помощи бойцам СВО и членам их семей
Россия создала целостную систему помощи бойцам спецоперации на Украине и членам их семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее в среду он отметил, что поддержка бойцов и членов их семей – важнейшая задача, долг и ответственность государства, всего нашего общества.
2026-02-25T13:25
true
PT2M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, михаил мишустин, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество
Россия создала целостную систему помощи бойцам СВО, заявил Мишустин
Мишустин: в РФ создали целостную систему помощи бойцам СВО и членам их семей