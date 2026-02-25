Рейтинг@Mail.ru
Россия создала целостную систему помощи бойцам СВО, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 25.02.2026 (обновлено: 14:53 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/pomosch-2076623267.html
Россия создала целостную систему помощи бойцам СВО, заявил Мишустин
Россия создала целостную систему помощи бойцам СВО, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.02.2026
Россия создала целостную систему помощи бойцам СВО, заявил Мишустин
Россия создала целостную систему помощи бойцам спецоперации на Украине и членам их семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:25:00+03:00
2026-02-25T14:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
михаил мишустин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076653927_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2ac6fe9daadf9f51843b5ff69671ac96.jpg
https://ria.ru/20251209/putin-2060895626.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Мишустин о помощи бойцам СВО и членам их семей
Россия создала целостную систему помощи бойцам спецоперации на Украине и членам их семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее в среду он отметил, что поддержка бойцов и членов их семей – важнейшая задача, долг и ответственность государства, всего нашего общества.
2026-02-25T13:25
true
PT2M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076653927_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f301315b06659711ab4efb16f74809de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, михаил мишустин, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество
Россия создала целостную систему помощи бойцам СВО, заявил Мишустин

Мишустин: в РФ создали целостную систему помощи бойцам СВО и членам их семей

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия создала целостную систему помощи бойцам спецоперации на Украине и членам их семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее в среду он отметил, что поддержка бойцов и членов их семей – важнейшая задача, долг и ответственность государства, всего нашего общества.
"Благодаря вам были поддержаны десятки инициатив, которые стали законами. Все они составляют целостную систему помощи нашим героям и их близким", - сказал он, выступая в Госдуме.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин предложил уравнять поддержку бойцов в зоне СВО и КТО
9 декабря 2025, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМихаил МишустинГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала