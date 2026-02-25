"Только деньги тянут". Поляки пришли в ярость из-за украинцев

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta раскритиковали результаты недавнего опроса, согласно которому большинство жителей страны якобы поддерживают вступление Украины в ЕС.
"Что случилось? В ЕС недостаток воров и бандитов? Не хватает еще украинцев для полного счастья? Это шутка?", — написал один комментатор.
"ЕС больше бы пригодилась Россия, чем Украина. Что может предложить Европе Украина кроме сельхозпродукции и женщин не самых строгих нравов? Россия может дать природные ресурсы и емкий рынок сбыта. Украина – это банкрот, который будет только тянуть из ЕС деньги. И из Польши в том числе", — отметил другой.
"Поляки не хотят видеть Украину в ЕС. Ее хотят польские политики, финансируемые украинскими олигархами. И которых шантажируют видеозаписями, сделанными на карпатских курортах", — заявил третий.
"Кто-то высказался за? Серьезно? Кто-то выступает за самоубийство альянса и Польши вместе с ним? Мы и так уже еле дышим", — заключили читатели.
Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что пока не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно.
