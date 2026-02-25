Рейтинг@Mail.ru
19:51 25.02.2026 (обновлено: 21:52 25.02.2026)
"Только деньги тянут". Поляки пришли в ярость из-за украинцев
Читатели польского издания Gazeta раскритиковали результаты недавнего опроса, согласно которому большинство жителей страны якобы поддерживают вступление Украины РИА Новости, 25.02.2026
"Только деньги тянут". Поляки пришли в ярость из-за украинцев

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta раскритиковали результаты недавнего опроса, согласно которому большинство жителей страны якобы поддерживают вступление Украины в ЕС.
"Что случилось? В ЕС недостаток воров и бандитов? Не хватает еще украинцев для полного счастья? Это шутка?", — написал один комментатор.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Уничтожить ЕС". Заявление фон дер Ляйен об Украине поразило Запад
Вчера, 16:21
"ЕС больше бы пригодилась Россия, чем Украина. Что может предложить Европе Украина кроме сельхозпродукции и женщин не самых строгих нравов? Россия может дать природные ресурсы и емкий рынок сбыта. Украина – это банкрот, который будет только тянуть из ЕС деньги. И из Польши в том числе", — отметил другой.
"Поляки не хотят видеть Украину в ЕС. Ее хотят польские политики, финансируемые украинскими олигархами. И которых шантажируют видеозаписями, сделанными на карпатских курортах", — заявил третий.
"Кто-то высказался за? Серьезно? Кто-то выступает за самоубийство альянса и Польши вместе с ним? Мы и так уже еле дышим", — заключили читатели.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, при этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к Евросоюзу.
Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что пока не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Хамит хозяевам". Выходка Зеленского поразила экс-премьера Украины
Вчера, 15:19
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
