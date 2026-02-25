Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Польши заявил о желании увеличить численность армии - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/polsha-2076689078.html
Глава Минобороны Польши заявил о желании увеличить численность армии
Глава Минобороны Польши заявил о желании увеличить численность армии - РИА Новости, 25.02.2026
Глава Минобороны Польши заявил о желании увеличить численность армии
Польша хочет увеличить численность своей армии до 500 тысяч человек, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T16:35:00+03:00
2026-02-25T16:35:00+03:00
в мире
польша
сша
владислав косиняк-камыш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111878/17/1118781785_0:111:2001:1236_1920x0_80_0_0_fdbbc19570724a2c02864d4704c4ee21.jpg
https://ria.ru/20260222/polsha-2076135910.html
https://ria.ru/20260223/polsha-2076255417.html
польша
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111878/17/1118781785_102:0:1897:1346_1920x0_80_0_0_048224c2d6a1fcb9fa675e7f966079d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, сша, владислав косиняк-камыш
В мире, Польша, США, Владислав Косиняк-Камыш
Глава Минобороны Польши заявил о желании увеличить численность армии

Косиняк-Камыш: в Польше нужно увеличить численность армии до полумиллиона

© AP Photo / Alik KepliczФлаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений
Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Alik Keplicz
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 25 фев - РИА Новости. Польша хочет увеличить численность своей армии до 500 тысяч человек, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
По последним официальным данным, численность польской армии составляет 218 тысяч человек.
Танк Т-72Б3М в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"У наших границ". В Польше сделали тревожное заявление о войне с Россией
22 февраля, 22:16
"Полумиллионная армия. Это стратегическая цель на несколько лет, которую мы будем реализовывать", - сказал Косиняк-Камыш.
Он пояснил, что речь идет как о профессиональной армии, так и о войсках территориальной обороны.
"Это как профессиональная армия, как и территориальная оборона, резерв. И на этот резерв высокой готовности мы будем в этом году обращать большое внимание", - сказал министр.
Ранее Косиняк-Камыш сообщал о том, что Польша должна США за вооружение 56 миллиардов долларов, а скоро долг возрастет еще на 33 миллиарда. Также ранее сообщалось, что Европейская комиссия одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро в рамках кредитной программы SAFE.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Туск высказался о перспективе получения Польшей ядерного оружия
23 февраля, 19:16
 
В миреПольшаСШАВладислав Косиняк-Камыш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала