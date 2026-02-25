https://ria.ru/20260225/polsha-2076689078.html
Глава Минобороны Польши заявил о желании увеличить численность армии
Польша хочет увеличить численность своей армии до 500 тысяч человек, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 25.02.2026
ВАРШАВА, 25 фев - РИА Новости. Польша хочет увеличить численность своей армии до 500 тысяч человек, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
По последним официальным данным, численность польской армии составляет 218 тысяч человек.
"Полумиллионная армия. Это стратегическая цель на несколько лет, которую мы будем реализовывать", - сказал Косиняк-Камыш
.
Он пояснил, что речь идет как о профессиональной армии, так и о войсках территориальной обороны.
"Это как профессиональная армия, как и территориальная оборона, резерв. И на этот резерв высокой готовности мы будем в этом году обращать большое внимание", - сказал министр.
Ранее Косиняк-Камыш сообщал о том, что Польша
должна США
за вооружение 56 миллиардов долларов, а скоро долг возрастет еще на 33 миллиарда. Также ранее сообщалось, что Европейская комиссия одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро в рамках кредитной программы SAFE.