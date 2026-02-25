Глава Минобороны Польши заявил о желании увеличить численность армии

Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений

ВАРШАВА, 25 фев - РИА Новости. Польша хочет увеличить численность своей армии до 500 тысяч человек, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

По последним официальным данным, численность польской армии составляет 218 тысяч человек.

"Полумиллионная армия. Это стратегическая цель на несколько лет, которую мы будем реализовывать", - сказал Косиняк-Камыш

Он пояснил, что речь идет как о профессиональной армии, так и о войсках территориальной обороны.

"Это как профессиональная армия, как и территориальная оборона, резерв. И на этот резерв высокой готовности мы будем в этом году обращать большое внимание", - сказал министр.