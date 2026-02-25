Рейтинг@Mail.ru
Территорию поиска пропавшей в Смоленске девочки расширили
20:56 25.02.2026
Территорию поиска пропавшей в Смоленске девочки расширили
Территорию поиска пропавшей в Смоленске девочки расширили
Следователи расширили территорию поиска девятилетний девочки, которая пропала в Смоленской области, сообщает СК РФ. РИА Новости, 25.02.2026
Территорию поиска пропавшей в Смоленске девочки расширили

Следователи расширили территорию поиска пропавшей в Смоленской области девочки

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Следователи расширили территорию поиска девятилетний девочки, которая пропала в Смоленской области, сообщает СК РФ.
"Следствием принято решение о расширении территории поиска девочки, в рамках этого продолжаются масштабные мероприятия. Последовательно отрабатываются различные версии исчезновения ребенка. Производятся осмотры изъятых в ходе расследования предметов, проводятся иные следственные действия, направленные на установление местонахождения девочки", - говорится в сообщении ведомства на платформе Max.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. Развернуты масштабные поиски. СУСК возбудило уголовное дело для установления обстоятельств исчезновения ребенка. В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв телефон.
Найденная на озере в Смоленске перчатка не принадлежит пропавшей девочке
ПроисшествияСмоленскСмоленская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
