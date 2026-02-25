Рейтинг@Mail.ru
Три поезда из Москвы отменили на Павелецком направлении по техпричинам - РИА Новости, 25.02.2026
21:17 25.02.2026
Три поезда из Москвы отменили на Павелецком направлении по техпричинам
Три поезда из Москвы отменили на Павелецком направлении по техпричинам - РИА Новости, 25.02.2026
Три поезда из Москвы отменили на Павелецком направлении по техпричинам
Три пригородных электропоезда из Москвы по техническим причинам были отменены на Павелецком направлении, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
2026
москва, ржд
Москва, РЖД
Три поезда из Москвы отменили на Павелецком направлении по техпричинам

МЖД: три поезда из Москвы отменили на Павелецком направлении по техпричинам

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Три пригородных электропоезда из Москвы по техническим причинам были отменены на Павелецком направлении, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"Сегодня в период с 17.46 до 18.15 на Павелецком направлении по техническим причинам были отменены 3 пригородных электропоезда из Москвы. Это привело к скоплению пассажиров на платформах Павелецкого вокзала", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время движение на Павелецком направлении осуществляется в штатном режиме.
"Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - подчеркивается в сообщении.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Городские службы Москвы циклично очищают дороги и тротуары от снега
24 февраля, 22:12
24 февраля, 22:12
 
Москва РЖД
 
 
