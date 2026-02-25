https://ria.ru/20260225/poezd-2076750270.html
Три поезда из Москвы отменили на Павелецком направлении по техпричинам
Три поезда из Москвы отменили на Павелецком направлении по техпричинам
Три пригородных электропоезда из Москвы по техническим причинам были отменены на Павелецком направлении, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). РИА Новости, 25.02.2026
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Три пригородных электропоезда из Москвы по техническим причинам были отменены на Павелецком направлении, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"Сегодня в период с 17.46 до 18.15 на Павелецком направлении по техническим причинам были отменены 3 пригородных электропоезда из Москвы
. Это привело к скоплению пассажиров на платформах Павелецкого вокзала", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время движение на Павелецком направлении осуществляется в штатном режиме.
"Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - подчеркивается в сообщении.