В Кузбассе подросток пойдет под суд за убийство своей бабушки
В Кузбассе подросток пойдет под суд за убийство своей бабушки - РИА Новости, 25.02.2026
В Кузбассе подросток пойдет под суд за убийство своей бабушки
Шестнадцатилетний подросток в Кузбассе пойдет под суд за убийство своей бабушки, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 25.02.2026
происшествия
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
россия
КЕМЕРОВО, 25 фев – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток в Кузбассе пойдет под суд за убийство своей бабушки, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
В следственном управлении Следственного комитета по Кемеровской области
завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего жителя Кемеровского муниципального округа в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ
(убийство).
"По версии следствия, в ночь на 11 ноября 2025 года, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в доме по улице Заречной
в селе Силино, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений подросток нанес своей бабушке удар ножом в туловище. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм, обвиняемый скрылся", – говорится в сообщении
.
Следователи СК
и сотрудники полиции установили местоположение юноши, он был задержан. На допросе несовершеннолетний подробно рассказал о случившемся. Суд арестовал его.
В ходе осмотра места происшествия следователи и криминалисты изъяли орудие преступления – нож. Также были допрошены свидетели, назначен и проведен ряд судебных экспертиз.
Отмечается, что ранее этот подросток состоял на учете в органах системы профилактики, в связи с чем следователем внесено представление в эти органы об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Подчеркивается, что по результатам рассмотрения должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
"По уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", – сообщили в ведомстве.