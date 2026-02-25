https://ria.ru/20260225/pochta-2076652082.html
Мишустин назвал два направления поддержки "Почты России"
Мишустин назвал два направления поддержки "Почты России" - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин назвал два направления поддержки "Почты России"
Правительство России системно работает для повышения конкурентоспособности и финансовой поддержки "Почты России", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:45:00+03:00
2026-02-25T13:45:00+03:00
2026-02-25T16:03:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
почта россии
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076680012_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0fb5c9d32bb87cf0b7969997e210c488.jpg
https://ria.ru/20260225/proekt-2076649548.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076680012_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0b7db088581425af1ca64941903f6eac.jpg
Мишустин о развитии "Почты России"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство работает по двум направлениям поддержки "Почты России" – изменение законодательства и финансовая поддержка. Мишустин 25 февраля выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства.
2026-02-25T13:45
true
PT2M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, почта россии, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Почта России, Госдума РФ
Мишустин назвал два направления поддержки "Почты России"
Мишустин рассказал о работе по повышению конкурентоспособности "Почты России"
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство России системно работает для повышения конкурентоспособности и финансовой поддержки "Почты России", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер отметил, что возможности платформенной экономики создали серьезную конкуренцию для "Почты России".
«
"Мы системно работаем по двум направлениям. Первое - это изменение законодательства. Надо подумать крепко, и это мы делаем вместе, что можно представить "Почте", чтобы она могла конкурировать на этом высокотехнологичном и конкурентном рынке. Второе - это, скажем по-простому, финансовая поддержка в развитие "Почты", - сказал Мишустин.
В среду он выступил в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад был посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.