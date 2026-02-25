Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал два направления поддержки "Почты России" - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 25.02.2026 (обновлено: 16:03 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/pochta-2076652082.html
Мишустин назвал два направления поддержки "Почты России"
Мишустин назвал два направления поддержки "Почты России" - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин назвал два направления поддержки "Почты России"
Правительство России системно работает для повышения конкурентоспособности и финансовой поддержки "Почты России", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:45:00+03:00
2026-02-25T16:03:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
почта россии
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076680012_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0fb5c9d32bb87cf0b7969997e210c488.jpg
https://ria.ru/20260225/proekt-2076649548.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Мишустин о развитии "Почты России"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство работает по двум направлениям поддержки "Почты России" – изменение законодательства и финансовая поддержка. Мишустин 25 февраля выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства.
2026-02-25T13:45
true
PT2M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076680012_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0b7db088581425af1ca64941903f6eac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, почта россии, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Почта России, Госдума РФ
Мишустин назвал два направления поддержки "Почты России"

Мишустин рассказал о работе по повышению конкурентоспособности "Почты России"

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство России системно работает для повышения конкурентоспособности и финансовой поддержки "Почты России", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер отметил, что возможности платформенной экономики создали серьезную конкуренцию для "Почты России".
«
"Мы системно работаем по двум направлениям. Первое - это изменение законодательства. Надо подумать крепко, и это мы делаем вместе, что можно представить "Почте", чтобы она могла конкурировать на этом высокотехнологичном и конкурентном рынке. Второе - это, скажем по-простому, финансовая поддержка в развитие "Почты", - сказал Мишустин.
В среду он выступил в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад был посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.
Отделение Почты России - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Правительство внесет проект по развитию "Почты России" в весеннюю сессию ГД
Вчера, 14:32
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинПочта РоссииГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала