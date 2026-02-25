https://ria.ru/20260225/pochta-2076638587.html
Мишустин рассказал о работе над мерами поддержки "Почты России"
Мишустин рассказал о работе над мерами поддержки "Почты России" - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о работе над мерами поддержки "Почты России"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство работает по двум направлениям поддержки "Почты России" - изменение законодательства и финансовая... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T14:00:00+03:00
2026-02-25T14:00:00+03:00
2026-02-25T14:00:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
почта россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076632733_0:185:2048:1337_1920x0_80_0_0_32335ef39006e6bd6a5d1f07f66fe440.jpg
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076622817.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076632733_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_949117c27d9c19c83d2264338161e1d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, почта россии
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Почта России
Мишустин рассказал о работе над мерами поддержки "Почты России"
Мишустин: правительство работает над мерами поддержки "Почты России"
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство работает по двум направлениям поддержки "Почты России" - изменение законодательства и финансовая поддержка.
Мишустин
25 февраля выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства.
"Мы системно работаем по двум направлениям. Первое - это изменение законодательства. Надо подумать крепко, и мы это делаем вместе - я скажу сейчас о рабочей группе. Чтобы можно было представить почте, чтобы она могла конкурировать на этом высокотехнологичном и конкурентном рынке. И второе - это, давайте так, по-простому скажем, финансовая поддержка в развитии почты", - сказал Мишустин во время ответа на вопросы депутатов.