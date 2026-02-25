Мишустин рассказал о поддержке производителей российского ПО

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти РФ выделили 22 миллиарда рублей на внедрение российского программного обеспечения за последние четыре года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Содействовали также созданию индустриального программного обеспечения для замены зарубежного - очень не простая задача и вызов. Для этого объединили усилия отраслевых заказчиков и разработчиков. За последние четыре года предоставили им 22 миллиарда рублей на доработку и внедрение отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
По его словам, гранты пошли на реализацию примерно 50 проектов, 15 из которых направлены на развитие систем автоматизированного проектирования и управления жизненным циклом изделий.
