Мишустин рассказал о поддержке производителей российского ПО

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти РФ выделили 22 миллиарда рублей на внедрение российского программного обеспечения за последние четыре года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, гранты пошли на реализацию примерно 50 проектов, 15 из которых направлены на развитие систем автоматизированного проектирования и управления жизненным циклом изделий.