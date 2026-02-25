Рейтинг@Mail.ru
Мишустин ответил на вопрос о росте коммунальных платежей
13:32 25.02.2026 (обновлено: 15:54 25.02.2026)
Мишустин ответил на вопрос о росте коммунальных платежей
Мишустин ответил на вопрос о росте коммунальных платежей - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин ответил на вопрос о росте коммунальных платежей
Размер уплаты коммунальных платежей не должен превышать 22% от дохода семей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин о модернизации системы ЖКХ
Тема качества коммунальных услуг острая и сложная, проблемы в ЖКХ складывались десятилетиями, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. Объекты ЖКХ в России имеют высокий уровень износа, требуется их комплексное обновление, заявил он.
общество, россия, михаил мишустин, жкх, госдума рф, правительство рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, ЖКХ, Госдума РФ, Правительство РФ
Мишустин ответил на вопрос о росте коммунальных платежей

Мишустин: размер коммунальных платежей не должен превышать 22% от дохода семей

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Размер уплаты коммунальных платежей не должен превышать 22% от дохода семей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Мишустин 25 февраля выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства.
"Для поддержки социально незащищенных групп граждан ограничили мы размер уплаты коммунальных платежей. Вы помните прекрасно, цифра 22% от доходов семей", - сказал Мишустин во время ответа на вопросы депутатов.
В Госдуме предложили ввести мораторий на размер тарифов ЖКХ
16 февраля, 04:18
 
Общество
 
 
