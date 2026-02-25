Мишустин ответил на вопрос о росте коммунальных платежей

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Размер уплаты коммунальных платежей не должен превышать 22% от дохода семей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Мишустин 25 февраля выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства.