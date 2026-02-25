https://ria.ru/20260225/plany-2076733989.html
Гатилов назвал потерей чувства реальности планы передать Киеву ЯО
Гатилов назвал потерей чувства реальности планы передать Киеву ЯО - РИА Новости, 25.02.2026
Гатилов назвал потерей чувства реальности планы передать Киеву ЯО
Крайне опасные планы Лондона и Парижа о передаче Киеву ядерного оружия свидетельствуют о потере у них чувства реальности, им не избежать ответственности, заявил РИА Новости, 25.02.2026
Гатилов назвал потерей чувства реальности планы передать Киеву ЯО
ЖЕНЕВА, 25 фев - РИА Новости. Крайне опасные планы Лондона и Парижа о передаче Киеву ядерного оружия свидетельствуют о потере у них чувства реальности, им не избежать ответственности, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ
сообщило, что Великобритания
и Франция
готовятся передать Украине
ядерное оружие. По данным СВР
, план европейских стран заключается в том, что Киев
сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
"Подобные крайне опасные планы Лондона
и Парижа
свидетельствуют о потере у них чувства реальности. Там зря надеются избежать ответственности", - сказал он на Конференции по разоружению в Женеве
.
По его словам, в военных, политических и дипломатических кругах Великобритании и Франции немало здравомыслящих людей, понимающих опасность безрассудных действий своих лидеров для всего мира.
"Британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения. В связи с этим их основные усилия сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев", - сказал он.