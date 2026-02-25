Гатилов назвал потерей чувства реальности планы передать Киеву ЯО

ЖЕНЕВА, 25 фев - РИА Новости. Крайне опасные планы Лондона и Парижа о передаче Киеву ядерного оружия свидетельствуют о потере у них чувства реальности, им не избежать ответственности, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

По его словам, в военных, политических и дипломатических кругах Великобритании и Франции немало здравомыслящих людей, понимающих опасность безрассудных действий своих лидеров для всего мира.

"Британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения. В связи с этим их основные усилия сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев", - сказал он.