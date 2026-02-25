Рейтинг@Mail.ru
05:02 25.02.2026 (обновлено: 10:32 25.02.2026)
Врач рассказала, кому нельзя есть сыр с плесенью
Сыр с плесенью не рекомендуется употреблять детям, беременным женщинам, людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями ЖКТ, рассказала РИА Новости
московская область (подмосковье)
юлия сластен
московская область (подмосковье), юлия сластен
Общество, Московская область (Подмосковье), Юлия Сластен
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Сыр с плесенью не рекомендуется употреблять детям, беременным женщинам, людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями ЖКТ, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Юлия Сластен.
"Сыр с плесенью не рекомендуется детям, беременным женщинам, людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями ЖКТ", — сказала Сластен.
Врач предупредила, что плесень в сыре может содержать токсины или провоцировать инфекции при нарушении защиты организма.
Врач рассказал, кому нельзя есть квашеную капусту
24 февраля, 05:16
Врач рассказал, кому нельзя есть квашеную капусту
24 февраля, 05:16
 
