Диетолог назвала продукты, необходимые в рационе во время поста

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Людям, соблюдающим пост, необходимо включить в свой рацион питания фасоль, чечевицу, продукты из сои и овощи, рассказала в беседе с РИА Новости диетолог, эндокринолог, преподаватель диетологии в образовательном проекте РеФорма в Московском институте психоанализа Майра Рау.

"Во время соблюдения поста очень важно обратить внимание на продукты, содержащие белки растительного происхождения, и включать их в каждый основной прием пищи. К таким продуктам относятся: фасоль, чечевица, горох, нут, маш, продукты из сои. Добавляйте эти продукты к крупам, картофелю и макаронным изделиям. И не забывайте про овощи в основные приемы пищи", — рассказала Рау.

Диетолог отметила, что в дни, когда разрешена рыба, нужно включать ее в рацион в качестве источника белка и железа.

"Вопреки бытующему мнению о том, что грибы являются источниками белка, это не так. По составу грибы больше напоминают овощи, содержат совсем немного белка — три-пять граммов на 100 граммов продукта, тогда как в мясе содержание белка 20-30 граммов на 100 граммов. Тем не менее грибы являются частью здорового рациона, содержат хитин, который по своему эффекту напоминает клетчатку", — добавила она.