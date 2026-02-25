Рейтинг@Mail.ru
Следующий раунд трехсторонних переговоров может пройти не в Женеве - РИА Новости, 25.02.2026
22:44 25.02.2026
Следующий раунд трехсторонних переговоров может пройти не в Женеве
Следующий раунд трехсторонних переговоров может пройти не в Женеве
Следующий раунд трехсторонних переговоров может пройти не в Женеве

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Государственные флаги России и Украины
Государственные флаги России и Украины. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 25 фев - РИА Новости. Следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине может пройти не в Женеве, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"Это может быть и другая площадка, пока решения нет. Может быть, и на предыдущей", - сказал источник.
Он утвердительно ответил на вопрос, идет ли речь об Абу-Даби, где прошли первые два раунда переговоров.
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе, сообщил источник
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала