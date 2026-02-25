https://ria.ru/20260225/peregovory-2076761989.html
Следующий раунд трехсторонних переговоров может пройти не в Женеве
Следующий раунд трехсторонних переговоров может пройти не в Женеве
Следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине может пройти не в Женеве, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 25.02.2026
Следующий раунд трехсторонних переговоров может пройти не в Женеве
