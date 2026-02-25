Заочно приговоренного наемника с Мальты внесли в перечень террористов

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Наемник с Мальты Патрик Шеррер*, заочно приговоренный к 23 годам за терроризм в Курской области, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Как было установлено в суде, в июле 2024 года Шеррер* незаконно пересек государственную границу РФ, проник на территорию Курской области. Выполняя приказы командиров ВСУ, он принял участие в вооруженном конфликте против российских военнослужащих. За это Шеррер* получил не менее 10 тысяч долларов (около 895 тысяч рублей).