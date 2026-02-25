Рейтинг@Mail.ru
Заочно приговоренного наемника с Мальты внесли в перечень террористов - РИА Новости, 25.02.2026
18:10 25.02.2026
Заочно приговоренного наемника с Мальты внесли в перечень террористов
Заочно приговоренного наемника с Мальты внесли в перечень террористов
Наемник с Мальты Патрик Шеррер*, заочно приговоренный к 23 годам за терроризм в Курской области, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается... РИА Новости, 25.02.2026
Заочно приговоренного наемника с Мальты внесли в перечень террористов

Заочно приговоренного наемника с Мальты Шеррера внесли в перечень террористов

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Наемник с Мальты Патрик Шеррер*, заочно приговоренный к 23 годам за терроризм в Курской области, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые) Шеррер Патрик*, 15.08.1980 года рождения, деревня Гаргур Республики Мальта", - говорится в перечне.
Ранее Генеральная прокуратура РФ сообщила, что Второй западный окружной военный суд заочно приговорил воевавшего за ВСУ и участвовавшего в незаконном вторжении в Курскую область Шерера* к 23 годам лишения свободы.
Как было установлено в суде, в июле 2024 года Шеррер* незаконно пересек государственную границу РФ, проник на территорию Курской области. Выполняя приказы командиров ВСУ, он принял участие в вооруженном конфликте против российских военнослужащих. За это Шеррер* получил не менее 10 тысяч долларов (около 895 тысяч рублей).
Он находится в международном розыске.
*Лицо, признанное террористом и экстремистом на территории РФ
