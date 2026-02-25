https://ria.ru/20260225/perechen-2076715762.html
Заочно приговоренного наемника с Мальты внесли в перечень террористов
Заочно приговоренного наемника с Мальты внесли в перечень террористов - РИА Новости, 25.02.2026
Заочно приговоренного наемника с Мальты внесли в перечень террористов
Наемник с Мальты Патрик Шеррер*, заочно приговоренный к 23 годам за терроризм в Курской области, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T18:10:00+03:00
2026-02-25T18:10:00+03:00
2026-02-25T18:10:00+03:00
россия
курская область
мальта
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
https://ria.ru/20260217/terroristy-2075036303.html
россия
курская область
мальта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, мальта, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Курская область, Мальта, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Заочно приговоренного наемника с Мальты внесли в перечень террористов
Заочно приговоренного наемника с Мальты Шеррера внесли в перечень террористов
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Наемник с Мальты Патрик Шеррер*, заочно приговоренный к 23 годам за терроризм в Курской области, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые) Шеррер Патрик*, 15.08.1980 года рождения, деревня Гаргур Республики Мальта", - говорится в перечне.
Ранее Генеральная прокуратура РФ
сообщила, что Второй западный окружной военный суд заочно приговорил воевавшего за ВСУ
и участвовавшего в незаконном вторжении в Курскую область
Шерера* к 23 годам лишения свободы.
Как было установлено в суде, в июле 2024 года Шеррер* незаконно пересек государственную границу РФ, проник на территорию Курской области. Выполняя приказы командиров ВСУ, он принял участие в вооруженном конфликте против российских военнослужащих. За это Шеррер* получил не менее 10 тысяч долларов (около 895 тысяч рублей).
Он находится в международном розыске.
*Лицо, признанное террористом и экстремистом на территории РФ