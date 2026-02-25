Рейтинг@Mail.ru
В Пензе семь человек спасли при пожаре в общежитии - РИА Новости, 25.02.2026
21:11 25.02.2026
В Пензе семь человек спасли при пожаре в общежитии
В Пензе семь человек спасли при пожаре в общежитии
Семь человек спасены, 45 эвакуированы при пожаре в девятиэтажном общежитии в Пензе, сообщили в областном ГУМЧС. РИА Новости, 25.02.2026
В Пензе семь человек спасли при пожаре в общежитии

В Пензе семь человек спасли, 48 эвакуировали при пожаре в общежитии

САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости. Семь человек спасены, 45 эвакуированы при пожаре в девятиэтажном общежитии в Пензе, сообщили в областном ГУМЧС.
"Семь человек спасены на пожаре в Пензе. Ещё 45 эвакуированы из четвертой секции общежития на улице Медицинской. Сообщение о горении на четвертом этаже девятиэтажки поступило сегодня в 17.00 (время московское – ред.). По предварительным данным в комнате замкнул холодильник и начался пожар", - рассказало ведомство в своем канале на платформе Max.
В результате пожара выгорели комната площадью 12 квадратных метров, кухня, ванная комната и санузел общего пользования. Общая площадь горения составила 60 квадратных метров, уточнили в ГУМЧС. Благодаря действиям пожарных, возгорание оперативно ликвидировано, пострадавших нет. На месте ЧП работали 8 единиц техники и 25 человек личного состава.
Судя по кадрам МЧС с места происшествия, помимо жильцов общежития один из пожарных также вынес домашнюю трехцветную кошку.
Пожар в нежилом здании в Балашихе - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В Балашихе полностью ликвидировали пожар в автосервисе
23 февраля, 19:56
 
ПроисшествияПензаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
