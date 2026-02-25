СМИ: Пентагон потратит $12,6 миллиардов на слежку за активностью КНР

Дополнительные средства предназначены главным образом для повышения боеготовности вооруженных сил США, развития наступательных киберопераций и усиления наблюдения в Индо-Тихоокеанском регионе, а также для расширения операций секретного космического аппарата X-37B производства компании Boeing, сообщает Bloomberg.

В документе также говорится о выделении 528 миллионов долларов на увеличение числа шпионских спутников США раннего предупреждения Silent Barker, предназначенных для отслеживания китайских или российских космических аппаратов, которые могли бы вывести из строя или повредить американские системы на орбите, добавляет агентство.