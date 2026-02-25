Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Пентагон потратит $12,6 миллиардов на слежку за активностью КНР
21:32 25.02.2026
СМИ: Пентагон потратит $12,6 миллиардов на слежку за активностью КНР
Пентагон намерен выделить дополнительно 12,6 миллиарда долларов на слежку за военной активностью Китая, включая подводные лодки, спутники и кибероперации, чтобы РИА Новости, 25.02.2026
СМИ: Пентагон потратит $12,6 миллиардов на слежку за активностью КНР

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Пентагон намерен выделить дополнительно 12,6 миллиарда долларов на слежку за военной активностью Китая, включая подводные лодки, спутники и кибероперации, чтобы противостоять росту военного присутствия Пекина в Азии, сообщает Bloomberg со ссылкой на бюджетный документ ведомства.
"Пентагон планирует дополнительно потратить 12,6 миллиарда долларов на улучшение наблюдения за военными маневрами Китая, его подводными лодками и спутниками, чтобы США могли противостоять "беспрецедентному наращиванию военной мощи Китая" в Азии", - пишет издание.
Дополнительные средства предназначены главным образом для повышения боеготовности вооруженных сил США, развития наступательных киберопераций и усиления наблюдения в Индо-Тихоокеанском регионе, а также для расширения операций секретного космического аппарата X-37B производства компании Boeing, сообщает Bloomberg.
В документе также говорится о выделении 528 миллионов долларов на увеличение числа шпионских спутников США раннего предупреждения Silent Barker, предназначенных для отслеживания китайских или российских космических аппаратов, которые могли бы вывести из строя или повредить американские системы на орбите, добавляет агентство.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Пентагон назвал ограничение поставок редкоземов Китаем разрушительным
