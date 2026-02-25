Стало известно, как с 1 марта увеличится пенсия некоторых россиян

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россияне, достигшие 80 лет, в марте получат прибавку к пенсии в размере более 9,5 тысяч рублей, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии РАНХиГС Марина Солодовникова.

"В марте будет произведено повышение пенсий гражданам, достигшим 80-летнего возраста. Доплата составит размер фиксированной выплаты - 9584,69 рублей", - сказала Солодовникова

Она уточнила, что такая же прибавка предусмотрена для граждан с инвалидностью I группы независимо от возраста.

Кроме того, после увольнения пенсии работающих россиян будут пересчитаны с учетом всех пропущенных индексаций за время трудовой деятельности. Благодаря этому увеличится размер выплат, пояснила представитель Президентской академии.