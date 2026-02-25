Рейтинг@Mail.ru
04:29 25.02.2026 (обновлено: 04:59 25.02.2026)
Стало известно, как с 1 марта увеличится пенсия некоторых россиян
Россияне, достигшие 80 лет, в марте получат прибавку к пенсии в размере более 9,5 тысяч рублей, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии РАНХиГС... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T04:29:00+03:00
2026-02-25T04:59:00+03:00
марина солодовникова
общество
пенсия
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
марина солодовникова, общество, пенсия
Марина Солодовникова, Общество, Пенсия
Стало известно, как с 1 марта увеличится пенсия некоторых россиян

РИА Новости: россиянам, достигшим 80 лет, в марте повысят пенсии

© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россияне, достигшие 80 лет, в марте получат прибавку к пенсии в размере более 9,5 тысяч рублей, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии РАНХиГС Марина Солодовникова.
"В марте будет произведено повышение пенсий гражданам, достигшим 80-летнего возраста. Доплата составит размер фиксированной выплаты - 9584,69 рублей", - сказала Солодовникова.
Сотрудники МФЦ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Госдуме рассказали, кто имеет право на две пенсии в 2026 году
Вчера, 03:53
Она уточнила, что такая же прибавка предусмотрена для граждан с инвалидностью I группы независимо от возраста.
Кроме того, после увольнения пенсии работающих россиян будут пересчитаны с учетом всех пропущенных индексаций за время трудовой деятельности. Благодаря этому увеличится размер выплат, пояснила представитель Президентской академии.
"Индексация социальных пенсий, как и ранее, запланирована с 1 апреля 2026 года", - заключила Солодовникова.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В Совфеде рассказали, кто может выйти на пенсию досрочно
21 февраля, 02:38
 
Марина СолодовниковаОбществоПенсия
 
 
