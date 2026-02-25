https://ria.ru/20260225/pensiya-2076531464.html
В Госдуме назвали средний размер социальных пенсий с 1 апреля
В Госдуме назвали средний размер социальных пенсий с 1 апреля - РИА Новости, 25.02.2026
В Госдуме назвали средний размер социальных пенсий с 1 апреля
Средний размер социальных пенсий в России с 1 апреля составит 16 590 рублей, рассказала РИА Новости депутат Госдумы Наталия Полуянова. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T02:54:00+03:00
2026-02-25T02:54:00+03:00
2026-02-25T11:54:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
https://ria.ru/20260224/pensiya-2076299192.html
https://ria.ru/20260219/pensiya-2075363149.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме назвали средний размер социальных пенсий с 1 апреля
РИА Новости: средний размер соцпенсий в России с 1 апреля составит 16 590 рублей
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Средний размер социальных пенсий в России с 1 апреля составит 16 590 рублей, рассказала РИА Новости депутат Госдумы Наталия Полуянова.
Парламентарий напомнила, что социальные пенсии в России
проиндексируют на 6,8 процента с 1 апреля.
"После индексации средний размер социальных пенсий составит 16 590 рублей. Закон закрепляет право на получение соцпенсии по старости, по случаю потери кормильца, также детьми, оба родителя которых неизвестны, гражданами, имеющими инвалидность, в том числе детьми с инвалидностью", — сказала Полуянова.
По ее словам, увеличение выплат превысит текущий уровень инфляции.
"Принятое решение направлено на усиление социальной поддержки наиболее уязвимых категорий населения в условиях меняющейся экономической ситуации", — заключила депутат.