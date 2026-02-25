Адвокат объяснил, что делать с сомнительными штрафами за нарушение ПДД

"Отсутствие фотографии свидетельствует об отсутствии доказательной базы. Штраф без фото или с сомнительными реквизитами — повод для обжалования, так как это нарушает процессуальные нормы”, — разъясняет адвокат.

Следует проверить его на официальном сайте ГИБДД или в приложении Госуслуги — фото могло просто не загрузиться. Иногда это происходит не сразу. Но нередко фейковые документы рассылают мошенники — если оплатить по указанным реквизитам деньги уйдут к ним.