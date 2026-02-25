Адвокат объяснил, что делать с сомнительными штрафами за нарушение ПДД

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Иногда штрафы за нарушение ПДД приходят к автомобилистам в нестандартном виде — нет фото, странные реквизиты. Что делать в таком случае, рассказал агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Александр Шиманский.
Он предупредил, что это может быть поддельный документ. Поэтому спешить оплачивать штраф, надеясь сделать это со скидкой, не стоит. Сначала нужно понять, с чем вы имеете дело — ошибкой ГИБДД или мошенничеством.
Адвокат предупредил водителей о необычных зимних штрафах
2 февраля, 03:10
«
"Отсутствие фотографии свидетельствует об отсутствии доказательной базы. Штраф без фото или с сомнительными реквизитами — повод для обжалования, так как это нарушает процессуальные нормы”, — разъясняет адвокат.
Следует проверить его на официальном сайте ГИБДД или в приложении Госуслуги — фото могло просто не загрузиться. Иногда это происходит не сразу. Но нередко фейковые документы рассылают мошенники — если оплатить по указанным реквизитам деньги уйдут к ним.
Поэтому следует внимательно проверить УИН (уникальный идентификатор начисления) на официальном сайте ГИБДД или через портал Госуслуги, сверить банковские реквизиты получателя. Не отправляйте ничего на электронные кошельки, не сканируйте сомнительные QR-коды и никуда не вводите персональные данные, советует Александр Шиманский.