https://ria.ru/20260225/palata-2076586594.html
В новый состав Общественной палаты войдут 172 члена
В новый состав Общественной палаты войдут 172 члена - РИА Новости, 25.02.2026
В новый состав Общественной палаты войдут 172 члена
Новый состав Общественной палаты РФ (ОП РФ) будет включать 172 члена, среди которых 89 представителей субъектов РФ, сообщили в ОП РФ. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T11:45:00+03:00
2026-02-25T11:45:00+03:00
2026-02-25T11:45:00+03:00
общество
россия
владимир путин
общественная палата рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151074/23/1510742364_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_5ad970ebf0a7b3c1f71269cb7fab5b5c.jpg
https://ria.ru/20260225/putin-2076566629.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151074/23/1510742364_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_f6fdc799e0d3e67d0932d0c225731595.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, общественная палата рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Общественная палата РФ
В новый состав Общественной палаты войдут 172 члена
В новый состав Общественной палаты РФ войдут 172 члена