В новый состав Общественной палаты войдут 172 члена

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новый состав Общественной палаты РФ (ОП РФ) будет включать 172 члена, среди которых 89 представителей субъектов РФ, сообщили в ОП РФ.

Уточняется, что из них - 40 граждан Российской Федерации, утверждаемых указом президента РФ, 89 представителей Общественных палат субъектов РФ и 43 представителя общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций.