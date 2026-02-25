Рейтинг@Mail.ru
В новый состав Общественной палаты войдут 172 члена
11:45 25.02.2026
В новый состав Общественной палаты войдут 172 члена
Новый состав Общественной палаты РФ (ОП РФ) будет включать 172 члена, среди которых 89 представителей субъектов РФ, сообщили в ОП РФ. РИА Новости, 25.02.2026
общество, россия, владимир путин, общественная палата рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Общественная палата РФ
Здание Общественной палаты РФ в Москве.
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новый состав Общественной палаты РФ (ОП РФ) будет включать 172 члена, среди которых 89 представителей субъектов РФ, сообщили в ОП РФ.
Ранее президент России Владимир Путин определил кандидатуры 40 россиян, имеющих особые заслуги, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты РФ.
"В новый состав (Общественной палаты РФ - ред.) войдут 172 члена", - говорится в сообщении в Telegram-канале ОП РФ.
Уточняется, что из них - 40 граждан Российской Федерации, утверждаемых указом президента РФ, 89 представителей Общественных палат субъектов РФ и 43 представителя общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты
