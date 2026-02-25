Юрист рассказала, сколько часов нужно отдыхать при пятидневке

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сотрудник еженедельно имеет право на выходные дни продолжительностью не менее 42 часов, сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная.

"Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Она рассчитывается от времени окончания работы накануне выходного дня до начала работы (смены) в следующий после выходного рабочий день", - сказала Колодяжная.

По словам юриста, в случае с пятидневной рабочей неделей при установлении выходных дней в субботу и воскресенье продолжительность еженедельного непрерывного отдыха исчисляется с момента окончания рабочего дня в пятницу (17.00) до начала рабочего дня в понедельник (08.00).

При шестидневной неделе с одним выходным днем действует другой порядок расчета. Например, в воскресенье (при установлении рабочего времени с 12.00 до 17.00) период еженедельного непрерывного отдыха определяется с момента окончания работы в субботу (17.00) до начала работы в понедельник (12.00). В данном случае продолжительность непрерывного отдыха составит 43 часа.