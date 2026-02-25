https://ria.ru/20260225/otchet-2076592585.html
Телеканалы заложили свыше четырех часов на отчет правительства в Госдуме
Телеканалы заложили свыше четырех часов на отчет правительства в Госдуме - РИА Новости, 25.02.2026
Телеканалы заложили свыше четырех часов на отчет правительства в Госдуме
Телеканалы закладывают свыше четырех часов на предстоящий отчет кабмина в Госдуме, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив программу телепередач на среду.
россия
Телеканалы заложили свыше четырех часов на отчет правительства в Госдуме
Телеканалы заложили свыше 4 часов на отчёт правительства в Госдуме за 2025 год
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Телеканалы закладывают свыше четырех часов на предстоящий отчет кабмина в Госдуме, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив программу телепередач на среду.
Премьер РФ Михаил Мишустин
25 февраля выступит в Государственной думе с отчетом за 2025 год, а также ответит на вопросы депутатов. В заседании примут участие члены правительства.
Согласно программе телепередач, трансляция закончится после 16.00.
Ранее кабмин сообщил, что трансляция также запланирована на официальных ресурсах правительства в интернете: "ВКонтакте", YouTube, RuTube, "Одноклассники", Max.