12:02 25.02.2026
Телеканалы заложили свыше четырех часов на отчет правительства в Госдуме
Телеканалы заложили свыше четырех часов на отчет правительства в Госдуме
Телеканалы закладывают свыше четырех часов на предстоящий отчет кабмина в Госдуме, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив программу телепередач на среду. РИА Новости, 25.02.2026
Телеканалы заложили свыше четырех часов на отчет правительства в Госдуме

Холл Государственной Думы
Холл Государственной Думы. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Телеканалы закладывают свыше четырех часов на предстоящий отчет кабмина в Госдуме, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив программу телепередач на среду.
Премьер РФ Михаил Мишустин 25 февраля выступит в Государственной думе с отчетом за 2025 год, а также ответит на вопросы депутатов. В заседании примут участие члены правительства.
Согласно программе телепередач, трансляция закончится после 16.00.
Ранее кабмин сообщил, что трансляция также запланирована на официальных ресурсах правительства в интернете: "ВКонтакте", YouTube, RuTube, "Одноклассники", Max.
