20:47 25.02.2026
"Новые люди" предложили поставить отапливаемые остановки в Москве
"Новые люди" предложили поставить отапливаемые остановки в Москве
Лидер фракции "Новые люди" в Мосгордуме Александр Даванков предложил подготовить и реализовать городскую программу по оборудованию отапливаемых остановочных... РИА Новости, 25.02.2026
2026
"Новые люди" предложили поставить отапливаемые остановки в Москве

Очередь на автобусной остановке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Лидер фракции "Новые люди" в Мосгордуме Александр Даванков предложил подготовить и реализовать городскую программу по оборудованию отапливаемых остановочных павильонов общественного транспорта в Москве к следующей зиме.
Обращения с соответствующим предложением были направлены заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максиму Ликсутову и руководителю департамента ЖКХ Москвы Раису Чигликову. Документы имеются в распоряжении РИА Новости.
"В связи с обращениями жителей Москвы, а также анализом работы наземного общественного транспорта в зимний период 2025–2026 годов прошу рассмотреть возможность подготовки и реализации городской программы по оборудованию отапливаемых остановочных павильонов общественного транспорта к следующему зимнему сезону", - сказано в документе.
Автор инициативы отметил, что подобные решения успешно применяются в городах с холодным климатом и позволяют повысить привлекательность общественного транспорта, а также снизить негативное влияние погодных условий на пассажиров.
