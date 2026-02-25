Очередь на автобусной остановке в Москве. Архивное фото

"Новые люди" предложили поставить отапливаемые остановки в Москве

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Лидер фракции "Новые люди" в Мосгордуме Александр Даванков предложил подготовить и реализовать городскую программу по оборудованию отапливаемых остановочных павильонов общественного транспорта в Москве к следующей зиме.

Обращения с соответствующим предложением были направлены заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максиму Ликсутову и руководителю департамента ЖКХ Москвы Раису Чигликову. Документы имеются в распоряжении РИА Новости.

"В связи с обращениями жителей Москвы , а также анализом работы наземного общественного транспорта в зимний период 2025–2026 годов прошу рассмотреть возможность подготовки и реализации городской программы по оборудованию отапливаемых остановочных павильонов общественного транспорта к следующему зимнему сезону", - сказано в документе.