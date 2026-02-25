Рейтинг@Mail.ru
В Москве за сутки выпало до 25 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 25.02.2026
08:06 25.02.2026 (обновлено: 10:44 25.02.2026)
В Москве за сутки выпало до 25 процентов месячной нормы осадков
В Москве за сутки выпало до 25 процентов месячной нормы осадков
До 25% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки со вторника на среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 25.02.2026
В Москве за сутки выпало до 25 процентов месячной нормы осадков

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время снегопада в Москве. 24 февраля 2026
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. До 25% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки со вторника на среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"До 25% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки. За минувшие сутки в столице нашей родины, на опорной метеостанции ВДНХ, выпало 10 миллиметров осадков, или 23% от всего февральского объема. В центре Москвы, на Балчуге, в осадкомер попало 11 миллиметров небесной влаги, или четверть месячной нормы, в Тушино - 7 миллиметров", - рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что в Подмосковье больше всего снега выпало на севере - в Талдоме - 14 миллиметров.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Синоптик назвал регионы России, где ожидаются сильные осадки
24 февраля, 19:36
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецСнегопад в Москве
 
 
