https://ria.ru/20260225/osadki-2076550329.html
В Москве за сутки выпало до 25 процентов месячной нормы осадков
В Москве за сутки выпало до 25 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 25.02.2026
В Москве за сутки выпало до 25 процентов месячной нормы осадков
До 25% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки со вторника на среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T08:06:00+03:00
2026-02-25T08:06:00+03:00
2026-02-25T10:44:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076571514_0:57:3438:1991_1920x0_80_0_0_c2b23383c0c455a824e338a709f44f99.jpg
https://ria.ru/20260224/osadki-2076496738.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076571514_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_47fe2827c4a9139c1935a3b42b424bbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, снегопад в москве
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Снегопад в Москве
В Москве за сутки выпало до 25 процентов месячной нормы осадков
РИА Новости: до 25% месячной нормы осадков выпало в Москве со вторника на среду