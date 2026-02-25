Рейтинг@Mail.ru
Госдума призвала расследовать планы по передаче Киеву ядерного оружия - РИА Новости, 25.02.2026
22:14 25.02.2026
Госдума призвала расследовать планы по передаче Киеву ядерного оружия
Госдума призвала расследовать планы по передаче Киеву ядерного оружия
в мире
франция
киев
великобритания
европарламент
госдума рф
оон
Госдума призвала расследовать планы по передаче Киеву ядерного оружия

Здание Государственной думы
Здание Государственной думы. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы просят парламенты Франции, Британии, а также Европарламент и ООН расследовать планы по передаче Киеву ядерного оружия, следует из проекта обращения, размещенного в думской электронной базе.
В Госдуму в среду был внесен проект обращения к парламентам Франции, Британии, ЕП и ООН в связи с информацией о планируемых Парижем и Лондоном поставках ядерного оружия на Украину.
«
"Депутаты Государственной Думы обращаются к членам Национального собрания Французской Республики и Палаты общин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с предложением безотлагательно инициировать в своих странах соответствующее парламентское расследование, результаты которого должны стать общественным достоянием", - говорится в документе.
В обращении отмечается, что, учитывая критическую опасность передачи ядерного оружия, его отдельных компонентов и средств доставки терпящему неминуемое поражение антинародному и преступному киевскому режиму, депутаты Госдумы призывают парламенты Франции и Великобритании, ЕП, а также профильные организации и органы системы ООН предпринять чрезвычайные меры по предотвращению такого сценария развития событий.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Поставки ядерного оружия Киеву приведут к эскалации, заявили в Госдуме
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
