В Оренбурге предотвратили заказное убийство бизнесмена

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации в целях недопущения дестабилизации обстановки в этнической среде Оренбургской области предотвращено заказное убийство крупного предпринимателя, гражданина России, выходца одной из стран Центрально-Азиатского региона", — говорится в релизе.

Заказчиком убийства оказался гражданин России 1975 года рождения, также выходец из Центральной Азии. Его задержали при попытке передать деньги исполнителю. Как выяснило следствие, он хотел убить коммерсанта, чтобы не возвращать ему долг в 15 миллионов рублей.

Фигурант обратился к своему знакомому и предложил ему плату за убийство, а также разработал план, согласно которому бизнесмена следовало застрелить. Для этого он передал сообщнику деньги, на которые тот купил машину, оружие и боеприпасы. Позже заказчик показал исполнителю фото предполагаемой жертвы и сообщил данные о личности. Но исполнитель обратился в полицию, что и позволило задержать организатора.