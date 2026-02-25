https://ria.ru/20260225/orenburg-2076563185.html
В Оренбурге предотвратили заказное убийство бизнесмена
В Оренбурге предотвратили заказное убийство бизнесмена - РИА Новости, 25.02.2026
В Оренбурге предотвратили заказное убийство бизнесмена
В Оренбурге сотрудники ФСБ и СК предотвратили заказное убийство крупного бизнесмена, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T09:46:00+03:00
2026-02-25T09:46:00+03:00
2026-02-25T10:58:00+03:00
происшествия
россия
оренбург
центральная азия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076571959_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_efa80a624dee167e6a950162895bbeb8.jpg
https://ria.ru/20260130/peterburg-2071148489.html
россия
оренбург
центральная азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076571959_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9c8885f01918cfa5d34c1eba48b8853b.jpg
Предотвращение заказного убийства крупного предпринимателя
Предотвращение заказного убийства крупного предпринимателя
2026-02-25T09:46
true
PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, оренбург, центральная азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Оренбург, Центральная Азия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Оренбурге предотвратили заказное убийство бизнесмена
ФСБ предотвратила заказное убийство крупного бизнесмена в Оренбурге
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
В Оренбурге сотрудники ФСБ и СК предотвратили заказное убийство крупного бизнесмена, сообщил Центр общественных связей
спецслужбы.
«
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации в целях недопущения дестабилизации обстановки в этнической среде Оренбургской области предотвращено заказное убийство крупного предпринимателя, гражданина России, выходца одной из стран Центрально-Азиатского региона", — говорится в релизе.
Заказчиком убийства оказался гражданин России 1975 года рождения, также выходец из Центральной Азии. Его задержали при попытке передать деньги исполнителю. Как выяснило следствие, он хотел убить коммерсанта, чтобы не возвращать ему долг в 15 миллионов рублей.
Фигурант обратился к своему знакомому и предложил ему плату за убийство, а также разработал план, согласно которому бизнесмена следовало застрелить. Для этого он передал сообщнику деньги, на которые тот купил машину, оружие и боеприпасы. Позже заказчик показал исполнителю фото предполагаемой жертвы и сообщил данные о личности. Но исполнитель обратился в полицию, что и позволило задержать организатора.
Против задержанного возбудили уголовное дело об организации убийства, ему грозит вплоть до пожизненного заключения. Суд отправил его в СИЗО.