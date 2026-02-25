Рейтинг@Mail.ru
Орбан не изменит позицию по Украине перед выборами, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2026
18:58 25.02.2026
Орбан не изменит позицию по Украине перед выборами, пишут СМИ
Орбан не изменит позицию по Украине перед выборами, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2026
Орбан не изменит позицию по Украине перед выборами, пишут СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне предстоящих выборов в стране вряд ли изменит позицию по 20-му пакету антироссийских санкций и кредиту ЕС на 90... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T18:58:00+03:00
2026-02-25T18:58:00+03:00
в мире
украина
венгрия
петер сийярто
виктор орбан
евросоюз
украина
венгрия
в мире, украина, венгрия, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз
Орбан не изменит позицию по Украине перед выборами, пишут СМИ

Bloomberg: Орбан вряд ли изменит позицию по Украине на фоне предстоящих выборов

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне предстоящих выборов в стране вряд ли изменит позицию по 20-му пакету антироссийских санкций и кредиту ЕС на 90 миллиардов евро Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на европейского дипломата, знакомого с политической программой Орбана.
Орбана теперь мало возможностей снять блокировку кредитного пакета для Украины в размере 90 миллиардов евро (106 миллиардов долларов) и 20-го пакета санкций против России", - говорится в материале.
В понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета министров иностранных дел стран Евросоюза заявил, что Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки этой страной транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Politico раскрыло, как давление ЕС повлияет на Орбана перед выборами
Вчера, 14:31
 
В миреУкраинаВенгрияПетер СийяртоВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
