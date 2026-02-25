Рейтинг@Mail.ru
14:49 25.02.2026 (обновлено: 17:01 25.02.2026)
Венгрия разместит войска возле энергообъектов для защиты от Украины
Венгерские военные
© AP Photo / Balazs Mohai
Венгерские военные. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 25 фев — РИА Новости. Венгерскую армию развернут вблизи ключевых энергообъектов для защиты от Украины, сообщил премьер-министр Виктор Орбан.
"Военнослужащие и техника, необходимые для предотвращения нападений, будут размещены вблизи ключевых энергетических объектов. Полиция с увеличенным количеством сил будет патрулировать районы вокруг электростанций, распределительных станций и центров управления", — сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook*.
Украинские энергетические игры погубят украинцев этой зимой
19 февраля, 08:00
Украинские энергетические игры погубят украинцев этой зимой
19 февраля, 08:00
Премьер добавил, что в районе, граничащем с Украиной, запретят полеты беспилотников. Также усилят охрану энергетической инфраструктуры.
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. По данным портала Mandiner, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".
В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину.
Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
"Даже сегодня". Орбан резко высказался о Зеленском
24 февраля, 16:09
"Даже сегодня". Орбан резко высказался о Зеленском
24 февраля, 16:09
 
