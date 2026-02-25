Венгрия разместит войска возле энергообъектов для защиты от Украины

«

"Военнослужащие и техника, необходимые для предотвращения нападений, будут размещены вблизи ключевых энергетических объектов. Полиция с увеличенным количеством сил будет патрулировать районы вокруг электростанций, распределительных станций и центров управления", — сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook*.