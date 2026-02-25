Антироссийское заявление по Украине в ООН поддержали 47 стран

ООН, 25 фев - РИА Новости. Только 47 из 193 стран-членов ООН стран поддержали антироссийское заявление по конфликту на Украине, США не присоединились, передает корреспондент РИА Новости.
Заявление от имени ряда стран зачитала в штаб-квартире ООН замглавы МИД Украины Марьяна Беца. Среди присоединившихся стран - большинство европейских государств, Республика Корея, Новая Зеландия, Канада и Грузия. Отдельно присоединилась и делегация ЕС. США же не вошли в число поддержавших заявление.
В озвученном украинской чиновницей заявлении страны среди прочего требовали от РФ остановить военный конфликт.
Во вторник Генассамблея ООН, как передавал корреспондент РИА Новости, одобрила антироссийскую резолюцию по Украине. Зампостпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева отмечала, что документ "игнорирует сложность конфликта, односторонне трактует нормы Устава ООН и создает препятствия для переговоров". США при голосовании воздержались. В одобренном ГА ООН документе "Поддержание прочного мира на Украине" выражается "серьезная обеспокоенность" российскими ударами, подтверждается "твердая приверженность" суверенитету Украины. Резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
