Антироссийское заявление по Украине в ООН поддержали 47 стран - РИА Новости, 25.02.2026
00:57 25.02.2026
Антироссийское заявление по Украине в ООН поддержали 47 стран
Антироссийское заявление по Украине в ООН поддержали 47 стран - РИА Новости, 25.02.2026
Антироссийское заявление по Украине в ООН поддержали 47 стран
Только 47 из 193 стран-членов ООН стран поддержали антироссийское заявление по конфликту на Украине, США не присоединились, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T00:57:00+03:00
2026-02-25T00:57:00+03:00
2026
Антироссийское заявление по Украине в ООН поддержали 47 стран

Только 47 из 193 стран ООН поддержали антироссийское заявление по Украине

ООН, 25 фев - РИА Новости. Только 47 из 193 стран-членов ООН стран поддержали антироссийское заявление по конфликту на Украине, США не присоединились, передает корреспондент РИА Новости.
Заявление от имени ряда стран зачитала в штаб-квартире ООН замглавы МИД Украины Марьяна Беца. Среди присоединившихся стран - большинство европейских государств, Республика Корея, Новая Зеландия, Канада и Грузия. Отдельно присоединилась и делегация ЕС. США же не вошли в число поддержавших заявление.
В озвученном украинской чиновницей заявлении страны среди прочего требовали от РФ остановить военный конфликт.
Во вторник Генассамблея ООН, как передавал корреспондент РИА Новости, одобрила антироссийскую резолюцию по Украине. Зампостпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева отмечала, что документ "игнорирует сложность конфликта, односторонне трактует нормы Устава ООН и создает препятствия для переговоров". США при голосовании воздержались. В одобренном ГА ООН документе "Поддержание прочного мира на Украине" выражается "серьезная обеспокоенность" российскими ударами, подтверждается "твердая приверженность" суверенитету Украины. Резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
