Вопрос ценообразования новых онковакцин завершен, сообщил Мурашко

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вопрос ценообразования новых онковакцин завершен, Минздрав готовит изменения в программу госгарантий, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Это (онковакцины - ред.) один из методов лечения, он для определенной категории пациентов, показаний. Мы создали производство и сейчас завершили вопросы ценообразования, готовим изменения в программе государственной гарантий", - сказал Мурашко телеканалу " Россия 24 ".

Министр здравоохранения отметил, что онковакцины - это не универсальные средства и не панацея. Сегодня в области борьбы с злокачественными образованиями по-прежнему остаются актуальными хирургия и лучевая терапия, химиотерапия, клеточные технологии.

"Поэтому все это, конечно, в конечном итоге сегодня погружается в программу государственных гарантий и реализуется для граждан нашей страны", - добавил Мурашко.