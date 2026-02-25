Рейтинг@Mail.ru
17:19 25.02.2026
Вопрос ценообразования новых онковакцин завершен, сообщил Мурашко
Вопрос ценообразования новых онковакцин завершен, Минздрав готовит изменения в программу госгарантий, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Вопрос ценообразования новых онковакцин завершен, сообщил Мурашко

Мурашко: вопрос ценообразования новых онковакцин завершен

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедсестра держит шприц
Медсестра держит шприц - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Медсестра держит шприц. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вопрос ценообразования новых онковакцин завершен, Минздрав готовит изменения в программу госгарантий, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Это (онковакцины - ред.) один из методов лечения, он для определенной категории пациентов, показаний. Мы создали производство и сейчас завершили вопросы ценообразования, готовим изменения в программе государственной гарантий", - сказал Мурашко телеканалу "Россия 24".
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В ФМБА сообщили о готовности двух вакцин от колоректального рака
Вчера, 10:21
Министр здравоохранения отметил, что онковакцины - это не универсальные средства и не панацея. Сегодня в области борьбы с злокачественными образованиями по-прежнему остаются актуальными хирургия и лучевая терапия, химиотерапия, клеточные технологии.
"Поэтому все это, конечно, в конечном итоге сегодня погружается в программу государственных гарантий и реализуется для граждан нашей страны", - добавил Мурашко.
Ранее глава Минздрава РФ сообщал, что ведомство выдало разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы "Неоонковак". Она разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, ее производитель - НМИЦ радиологии.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В России планируют создать вакцину для терапии рака поджелудочной железы
Вчера, 10:05
 
ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
