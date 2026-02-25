https://ria.ru/20260225/onkovaktsiny-2076699042.html
Вопрос ценообразования новых онковакцин завершен, Минздрав готовит изменения в программу госгарантий, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Вопрос ценообразования новых онковакцин завершен, сообщил Мурашко
Мурашко: вопрос ценообразования новых онковакцин завершен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вопрос ценообразования новых онковакцин завершен, Минздрав готовит изменения в программу госгарантий, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Это (онковакцины - ред.) один из методов лечения, он для определенной категории пациентов, показаний. Мы создали производство и сейчас завершили вопросы ценообразования, готовим изменения в программе государственной гарантий", - сказал Мурашко
телеканалу "Россия 24
".
Министр здравоохранения отметил, что онковакцины - это не универсальные средства и не панацея. Сегодня в области борьбы с злокачественными образованиями по-прежнему остаются актуальными хирургия и лучевая терапия, химиотерапия, клеточные технологии.
"Поэтому все это, конечно, в конечном итоге сегодня погружается в программу государственных гарантий и реализуется для граждан нашей страны", - добавил Мурашко.
Ранее глава Минздрава РФ сообщал, что ведомство выдало разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы "Неоонковак". Она разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, ее производитель - НМИЦ радиологии.