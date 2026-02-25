ВСУ атаковали фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области

ТУЛА, 25 дек — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал фельдшерско-акушерский пункт в селе Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Украинские террористы показывают свою бесчеловечную нацистскую сущность — наносят удары по мирным населенным пунктам, уничтожая гражданские объекты", — написал он.
По словам губернатора, здание пункта полностью разрушено. При этом никто не пострадал.
Кроме того, беспилотники ВСУ нанесли удар по селу Истопки Климовского района. Там загорелся жилой дом, а местная жительница получила тяжелые ранения, добавил Богомаз.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
