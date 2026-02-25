https://ria.ru/20260225/obrushenie-2076664126.html
В Ивановской области обрушилась крыша больницы
В Ивановской области обрушилась крыша больницы - РИА Новости, 25.02.2026
В Ивановской области обрушилась крыша больницы
Крыша больницы обрушилась, предварительно, под тяжестью снега в Фурманове Ивановской области, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в единой... РИА Новости, 25.02.2026
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Крыша больницы обрушилась, предварительно, под тяжестью снега в Фурманове Ивановской области, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе района.
"Да, крыша больницы обрушилась. Погибших и пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.
В ответ на вопрос РИА Новости, стало ли причиной обрушения скопление снега, она подтвердила, что, предварительно, так и было.