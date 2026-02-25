В Ивановской области обрушилась крыша больницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Крыша больницы обрушилась, предварительно, под тяжестью снега в Фурманове Ивановской области, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе района.

"Да, крыша больницы обрушилась. Погибших и пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.

В ответ на вопрос РИА Новости, стало ли причиной обрушения скопление снега, она подтвердила, что, предварительно, так и было.