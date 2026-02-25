Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске мужчина выстрелил из травмата в двух женщин - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/novosibirsk-2076691279.html
В Новосибирске мужчина выстрелил из травмата в двух женщин
В Новосибирске мужчина выстрелил из травмата в двух женщин - РИА Новости, 25.02.2026
В Новосибирске мужчина выстрелил из травмата в двух женщин
Мужчина после конфликта возле кафе в Новосибирске выстрелил из травматического пистолета в двух женщин, он арестован, сообщил главк МВД РФ по региону. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T16:46:00+03:00
2026-02-25T16:46:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
https://ria.ru/20260207/sk-2072911954.html
новосибирск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Новосибирске мужчина выстрелил из травмата в двух женщин

В Новосибирске мужчина после конфликта у кафе ранил из травмата двух женщин

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 25 фев - РИА Новости. Мужчина после конфликта возле кафе в Новосибирске выстрелил из травматического пистолета в двух женщин, он арестован, сообщил главк МВД РФ по региону.
По данным ведомства, 22 февраля в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из кафе, расположенного в Дзержинском районе города Новосибирска, между мужчиной и двумя женщинами произошел конфликт, в ходе которого мужчина использовал травматический пистолет.
«

"В результате возникшего конфликта двум женщинам были причинены телесные повреждения. Подозреваемого задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии региона, им оказался мужчина в возрасте 43 лет", - говорится в сообщении.

Полицейские обнаружили и изъяли травматический пистолет, 14 патронов, три пустые гильзы.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ГУМВД.
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Житель Петербурга выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо работнику ПВЗ
7 февраля, 17:19
 
ПроисшествияНовосибирскРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала