В Новосибирске мужчина выстрелил из травмата в двух женщин

НОВОСИБИРСК, 25 фев - РИА Новости. Мужчина после конфликта возле кафе в Новосибирске выстрелил из травматического пистолета в двух женщин, он арестован, сообщил главк МВД РФ по региону.
По данным ведомства, 22 февраля в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из кафе, расположенного в Дзержинском районе города Новосибирска, между мужчиной и двумя женщинами произошел конфликт, в ходе которого мужчина использовал травматический пистолет.
«
"В результате возникшего конфликта двум женщинам были причинены телесные повреждения. Подозреваемого задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии региона, им оказался мужчина в возрасте 43 лет", - говорится в сообщении.
Полицейские обнаружили и изъяли травматический пистолет, 14 патронов, три пустые гильзы.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ГУМВД.